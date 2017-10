6x tips voor het tweede sollicitatiegesprek

Zit je nog in de race na de eerste sollicitatieronde? Gefeliciteerd! Hoe je je het beste kunt voorbereiden op het vervolggesprek weet coach Jeroen Hooghart (29) van Tempo-Team: 3 do’s & don’ts voor de tweede ronde.

DOEN: evalueer het eerste gesprek

“Een goede voorbereiding op het vervolggesprek: evalueer het eerste. Wat ging er soepel en wat minder goed? Wanneer voelde je je ongemakkelijk? Welke vragen vond je lastig? Welke vragen had je zelf nog willen stellen? Waar het eerste gesprek vooral bedoeld is om een groep goede kandidaten over te houden, wordt er in het tweede gesprek net een tandje kritischer gekeken of je daadwerkelijk de beste bent voor de job. Het is dus van belang dat je jezelf nog eens extra goed op de kaart zet. En dat kan! Doordat je nu meer inzicht hebt gekregen in de functie en je door de evaluatie weet wat er beter kan, kun je nóg duidelijker aangeven waarom jij de beste kandidaat bent.”

DOEN: bereid antwoorden en vragen voor

“Bereid je – net als bij het eerste gesprek – voor op alle vragen. Tijdens het tweede gesprek zitten er vaak meerdere personen bij, dus wees voorbereid op meer (open) vragen. Stel zelf ook kritische vragen, waaruit blijkt dat je geïnteresseerd bent. Denk aan: wat maakt werken voor deze organisatie fijn? Wat zijn de sterke en ontwikkelingspunten van het bedrijf? Zit er een reorganisatie aan te komen die invloed zou kunnen hebben op mijn functie? En in het geval dat je een gesprek hebt met je directe leidinggevende: hoe zou je jouw manier van leidinggeven omschrijven? Je wilt zelf ook weten of het bedrijf bij jou past.”

DOEN: hak een knoop door

“Het bedrijf zal een keuze moeten maken of de functie bij jou past, maar vergeet niet dat je hierin zelf ook een keuze hebt. Kies voor jezelf welke kernwaarden je belangrijk vindt en of de functie en het bedrijf daarbij aansluiten. Stel jezelf de volgende vragen: geeft het gesprek me een energieboost? Passen het bedrijf en de cultuur bij mij? Sluit de functie aan bij m’n interesses? Kan ik doorgroeien? Heb ik een goed gevoel over de manager en collega’s? Ben ik blij met het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden? Hoe is de reistijd? Et cetera. Het tweede gesprek moet voor beide partijen duidelijkheid geven of er écht een match is.”

NIET DOEN: meteen het salaris aanstippen

“Dat je nieuwsgierig bent naar je salaris, vakantiedagen en secundaire arbeidsvoorwaarden weten degenen met wie je aan tafel zit ook wel, dus dat komt tijdens een tweede of derde gesprek zeker ter sprake. Het is alleen verstandig om het moment van de gesprekspartner af te laten hangen in plaats van het onderwerp meteen zelf aan te stippen. Dit komt hebzuchtig over. Maar zodra het moment daar is, laat je dan niet overrompelen. Weet op dat moment wat je waard bent en laat weten wat voor salaris en arbeidsvoorwaarden je zelf in gedachten hebt.”

NIET DOEN: meteen op het (eventuele) aanbod ingaan

“Je bent tijdens het tweede gesprek weer een stap dichter in de buurt van een contract, dus de kans bestaat dat je eind van het gesprek een baan wordt aangeboden. Geweldig nieuws natuurlijk, maar laat het aanbod altijd even sudderen. Schrijf op wat ze te bieden hebben of vraag of ze alles nog even in een mail willen zetten, zodat je er thuis over na kunt denken. Bedenktijd vragen is niets geks, want het gaat over een grote, nieuwe stap in je carrière. Ook wanneer je er zeker van bent dat je die baan wil hebben, is het slim om niet direct op het aanbod in te gaan. Wellicht is er nog ruimte om te onderhandelen, over salaris bijvoorbeeld.”

NIET DOEN: een afwijzing voor lief nemen

“Horen dat je het niet bent geworden is niet leuk, maar door een afwijzing kun je ook meer te weten komen over welke indruk je op anderen maakt en hoe zij jou beoordelen. Laat je dus niet afwimpelen met ‘helaas, je bent het niet geworden’, maar vraag naar de specifieke reden van de afwijzing. Met die informatie kun je het de volgende keer anders doen om je kansen te vergroten.”

