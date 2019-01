Mooi: bijzondere tweet voor Maroeska van Heel Holland Bakt krijgt veel bijval

Deelneemster Maroeska van Heel Holland Bakt ligt al sinds de eerste aflevering flink onder vuur. Ze zou te veel ervaring hebben, gezien haar cateringbedrijf en eerder uitgebrachte kookboek. De 60-jarige bakster werd door haar oneerlijke voorsprong iedere week bedolven onder de gemene tweets, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Het overijverige meisje van de klas

Het ding met Maroeska is dat ze gewoon héél erg fanatiek is. Niet alleen beschikt ze al over de nodige kennis en ervaring, ook doet ze keer op keer hard haar best om de beste te zijn. Moeten er zes spiegelbolgebakjes gemaakt worden? Dan maakt Maroeska er twaalf. Vraagt Vincent bij de technische opdracht om een tip? Dan haalt Maroeska haar schouders op (terwijl ze het antwoord dondersgoed weet). Dat doet je al snel terugdenken aan dat overijverige meisje in de brugklas, die zich altijd uitsloofde en vooraan ging zitten, maar tips delen ho maar. Nou goed, dat is Maroeska dus.

Hoge bomen vangen veel wind

En je weet wat ze zeggen, hoge bomen vangen veel wind. Het is dus niet zo gek dat Maroeska met haar voorsprong en uitsloverij al driemaal Meesterbakker van de week is geworden en daardoor nóg meer onder vuur is komen te liggen. Waar fans van Heel Holland Bakt vorige week massaal aangaven te stoppen met kijken gezien de voorspelbare uitkomst van de show – Maroeska, Maroeska, Maroeska –, lijkt het tij nu te keren op Twitter. Men is de aanval op Maroeksa namelijk moe. #HHB-fan van het eerste uur Marjolijn van de Gender neemt het voortouw en kondigt aan haar aanval op Maroeska te staken:

Vorige week tweette ik dat ik #HeelHollandBakt niet meer zou kijken als Maroeska weer meesterbakker werd. Maroeska werd meesterbakker, maar ik heb evenveel zelfbeheersing als een visstick, dus ik zal vanavond toch kijken. Ik heb wel besloten anders te gaan tweeten. ⬇️ #hhb pic.twitter.com/Tzo8JI5vaR — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 13 januari 2019

Die tweet krijgt veel bijval. Want zeg nou eerlijk, wat is er mis met ijverige ambitie? Als je dolgraag meesterbakker van Heel Holland Bakt wil worden, dan is dat toch alleen maar leuk voor jou?

Max voor Maroeska

Eerder werd al bekend dat Omroep Max de deelname van Maroeska verdedigt. ‘Alle deelnemers moeten aan de door de redactie gestelde voorwaarden voldoen. Zo moeten kandidaten goed kunnen bakken, maar moeten ze wel een amateurbakker zijn. Maroeska voldoet hieraan. We begrijpen dat die scheidingslijn dun is, maar we hebben dit seizoen dezelfde criteria gebruikt als alle voorgaande seizoenen,’ aldus Michelle Seubring, communicatie-adviseur bij Omroep Max tegenover LINDAnieuws.

‘Maroeska is autodidact: ze heeft zichzelf baktechnieken aangeleerd. Ook maken we onderscheid tussen bakken en koken, wat twee totaal verschillende disciplines zijn.’

