Ugh! Zo veel urine zit er gemiddeld in een zwembad

Met deze hoge temperaturen doen we niets liever dan zwemmen. Woon je niet aan de kust, dan zoek je het lokale zwembad op. Maar of je na het lezen van dit bericht daar nog met plezier in plonst… Onderstaande video toont namelijk aan hoeveel urine er gemiddeld in een zwembad zit.

Een gemiddeld zwembad bevat 30 tot 80 milliliter urine per persoon. Dat is op basis van hoeveel mensen in totaal in het zwembad gaan en hoeveel procent hiervan z’n behoefte doet. Daar tegenover staat dat de gemiddelde inhoud van een 25-meterbad 30.000 liter water bevat. Neem het openbare zwembad om de hoek en tel uit je winst… eh verlies.

Dat brengt ons echter bij de volgende vraag. Vaak worden er zoveel liters chloor en chemicaliën in het zwembadwater gegooid, dat ook urine direct wordt afgebroken, nietwaar? Dan zou stiekem plassen geen kwaad kunnen. Althans, dat is wat we denken. Maar nu blijkt niets minder waar: chemicaliën als chloor reageren juist vrij heftig op urine en niet op de gewenste manier… Door deze reactie ontstaat chloroform, die juist die typische ‘zwembadlucht’ veroorzaakt. Nog verrassender: het is niet chloor dat rode ogen veroorzaakt, maar juist de reactie van urine op chloor!

Hoe vies het ook klinkt: urine zelf is steriel en niet schadelijk. Het is juist de combinatie met andere stoffen in het water die bijvoorbeeld chloroform vormen. Maar zwembaden bevatten ook genoeg chemicaliën die het water desinfecteren van allerlei organische materialen zoals vuil en zweet. Kortom: de microwereld in zwembaden houdt alles in balans, maar wij raden toch gewoon het toilet aan!