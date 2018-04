Oh-oh: uit onderzoek blijkt dat nachtbrakers eerder kans hebben op een vroege dood

Begin jij eigenlijk pas met leven in de avonduren en verzet jij in de nachtelijke uurtjes boordevol werk? Dan is het misschien hoog tijd om daar verandering in te brengen. Uit nieuw onderzoek van de Northwestern University in Chicago blijkt namelijk dat nachtbrakers eerder kans hebben op een vroege dood.

En dat niet alleen. Ook zou iemand die vooral ’s nachts leeft meer kans hebben op diabetes en psychische problemen. Dit heeft volgens hoofdonderzoeker Kristen Knutson vooral te maken met onze interne klok en de externe wereld. Wanneer je dit volledig omgooit kan dit volgens Knutson op den duur zorgen voor ernstige problemen. Dat je levensduur hier nu ook korter van kan worden, is iets wat uit nieuw onderzoek is gekomen.

Vroege dood

Tijdens het aantal jaren durende onderzoek – waar in totaal ongeveer een half miljoen mensen tussen de 38 en 73 jaar aan meededen – kwamen er dan ook interessante resultaten naar boven. Tijdens het onderzoek werd er gekeken naar leeftijd, geslacht, rookstatus, BMI en slaapduur. Na ongeveer 6,5 jaar waren er in totaal ongeveer 10.000 mensen gestorven. Uit het onderzoek bleek toen dat mensen die zichzelf een avondtype vonden, tien procent meer kans hadden op een vroege dood dan de ochtendmensen.

Levensstijl

En da’s toch even schrikken. We mean, met allerlei dingen als social media, bingewatchen en andere prikkels – vergeet vooral het leren voor tentamens niet, komt het regelmatig over dat vooral jongeren vaak een nachtje doorhalen en denken hier aardig lekker op te gaan. Een absolute no go, noemt Knutson het. ‘Goed eten, sporten en voldoende slaap krijgen is ontzettend belangrijk, vooral voor nachtbrakers.’ Dat wordt vanavond toch maar op tijd naar bed, dus!

Bron: Metro Holland | Beeld: iStock