Tijdens een sollicitatiegesprek wil je je natuurlijk van je beste kant laten zien. Je weet wat je wilt vertellen, hebt je ingelezen over het bedrijf, maar dan sla je tóch de plank volledig mis. Deze uitspraken kun je dan ook beter achterwege laten.

We schreven het al eerder, maar je kunt echt beter niet zeggen dat perfectionisme je slechtste eigenschap is. Ja, deze ‘kwaliteit’ zit je behoorlijk in de weg, alleen een pietje precies zijn is natuurlijk niet altijd per se een probleem. Het zorgt ook voor heel wat voordelige gevolgen op de werkvloer.

Uitspraken sollicitatiegesprek

Je zit misschien helemaal niet meer op je plek bij je huidige baan en telt elke week weer af naar het weekend, maar je werkgever door het slijk halen is een absolute no go. Want wie zegt dat je niet hetzelfde gaat doen op deze nieuwe werkplek? Leg gewoon subtiel uit waarom je bijvoorbeeld de uitdaging mist en verklaar waarom je daarom deze overstap wilt maken.

Just you

De kans is klein dat deze functie de enige is waarop je op gesolliciteerd hebt. Geef dat dan ook gewoon eerlijk aan, mochten ze hiernaar vragen. Dat jij flink aan het zoeken bent, is uiteindelijk alleen maar een teken van doorzettingsvermogen en motivatie. En ja, vakantiedagen zijn natuurlijk lekker, maar dat is natuurlijk niet waarvoor je gekomen bent. Probeer hier niet al naar te vragen tijdens een eerste gesprek, maar doe dit bijvoorbeeld in een later stadium. Je gaat dit gesprek echt helemaal rocken door deze uitspraken tijdens je sollicitatiegesprek over te slaan!

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash