Uitstel is afstel: waarom haken we zo graag af?

Van uitstel komt afstel, dat is inmiddels algemeen bekend. Maar hoe komt het dan toch dat we – met al die wijsheid in pacht – überhaupt beginnen aan uitstellen? Hoezo houden we die voornemens voor het alcoholvrije weekend, dat sportschema of zoiets kleins als het bijhouden van de was niet vol? Waarom haken we af? Daar zijn een goed aantal redenen voor en zodra we die begrijpen, kunnen we misschien ophouden met stoppen. Snapt u?

Reden #1: de motivatie ontbreekt

Die doelen die je jezelf stelt, hoe graag wil je die eigenlijk behalen? Want als jij voornemens bent om een heuse fitgirl á la Fajah Lourens te worden, maar ook echt houdt – en belangrijker: kan genieten – van een goede borrel en een stuk taart, dan wil je misschien niet graag genoeg fitgirl worden. En daar is niets mis mee. Maar wanneer je besluit ergens voor te gaan, en bereid bent offers hiervoor te maken, is het wel handig om te weten of je die offers de moeite waard vindt.

Anders geef je door het minste of geringste op, omdat je niet gemotiveerd genoeg bent. Het halen van een doel vereist toewijding en daarom moet je je doel heel serieus nemen.

Reden #2: we geven te snel op

Het is eigenlijk vrij krom: vol enthousiasme begin je ergens aan, dan volgt het eerste ‘probleem’ en vervolgens grijpen we dat aan om ermee te stoppen. Je raakt gefrustreerd omdat het niet gaat zoals je van tevoren had verwacht.Terwijl: als je doorzet, die blokkade overwint, wordt doorgaan des te leuker. Neem bijvoorbeeld joggen: de eerste kilometer is altijd k*t, pas daarna raak je in de flow en krijg je een runners high.

Hetzelfde met die overvolle wasmand: dat is letterlijk – en figuurlijk – een berg waar je tegenop ziet. Maar wanneer je er eenmaal aan begonnen bent, en de was bijhoudt, is die berg waar je zo tegenop zag als sneeuw voor de zon verdwenen.

Reden #3: we laten ons makkelijk beïnvloeden

Je alcoholvrije maand is in januari mislukt, want toen was je jarig. In februari had je die gezellige reünie, dus dat was ook geen goed moment om te stoppen met drinken. Toen volgde carnaval in maart, dan april? Nope, niet mogelijk, dan is Koningsdag, Oké, dan geen alcoholvrije maand maar gewoon max. twee wijntjes per avond. Yeah right.

Reden #4: we luisteren naar dat slechte stemmetje

We hebben allemaal dat duivelse stemmetje in ons die ons van ons doel probeert te houden. Heb je je twee weken aan je eetschema gehouden? Ah toe, dan mag die friet met mayo best. Heb je eindelijk dat veel te dure telefoonabonnement opgezegd? Ah kijk eens aan, dan heb je zoveel geld bespaard dat die broek van 200 euro heus mag.

Reden #5: nothing good comes easy

Newsflash: there ain’t such thing as a free ride. Voor niets gaat de zon op, dat idee. Want wij menschen zijn geneigd om voor de makkelijkste weg te kiezen. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, ja toch? Maar met de makkelijkste weg ga je er niet komen. Niet blijven liggen in bed omdat het kan, maar hup, vroeg opstaan en wat (nuttigs) doen met je leven, dat kan net zo goed!

Bron: Elite Daily, beeld: iStock