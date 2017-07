Update je LinkedIn-profiel in 5 minuten

Een inspirerend netwerk heeft een positieve impact op de loopbaan, blijkt uit een recent onderzoek van LinkedIn*. Toch weet meer dan de helft van de Nederlandse professionals (54,1%) niet hoe ze hun LinkedIn-netwerk in kunnen zetten om meer uit hun carrière te halen.

Een sterk online netwerk begint bij een sterk profiel: mensen willen immers weten wie jij bent voordat ze de connectie maken. Zorg dus dat je zichtbaar bent, en dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. In vijf minuten kan je al de nodige aanpassingen maken om je profiel eruit te laten springen. Volg deze simpele stappen voor een top LinkedIn-profiel

Voeg een killer foto toe

Profielen met een foto worden 21 keer vaker bekeken dan profielen zonder foto. Een goede profielfoto waarop je lacht en recht in de camera kijkt, schept vertrouwen. En dat is nou net één van de belangrijkste onderdelen van online netwerken. Daarnaast zorgt een foto voor herkenning voor of na een persoonlijke ontmoeting. Hoe vollediger het profiel, hoe beter vindbaar je bent op LinkedIn, maar ook in andere zoekmachines.

Location, location, location

Meer dan dertig procent van de recruiters maakt gebruik van geavanceerd zoeken op basis van locatie. Daardoor heb je 23 keer meer keer kans om gevonden te worden voor carrièrekansen bij jou in de buurt. Geef dus op je profiel aan waar je woont. Hoe meer informatie je recruiters kunt geven, hoe groter de kans dat je wordt gevonden voor die toffe nieuwe uitdaging. Plus, als mensen uit je netwerk weten dat je in Amsterdam woont, dan is het gemakkelijker om even af te spreken voor een kopje koffie als zij zelf voor werk in Amsterdam zijn. Omgekeerd werkt dit natuurlijk ook.

Schrijf een samenvatting

Je samenvatting geeft een eerste indruk van wie je bent – het is één van de eerste dingen die bezoekers op je profiel te zien krijgen. Heel belangrijk dus. Schrijf een samenvatting waarin je je ervaringen en vaardigheden omschrijft zoals je dat ook zou vertellen tegen iemand die je net hebt ontmoet. Vertel wie je bent, waar je ervaring ligt en wat je interesses zijn. Maar laat ook je persoonlijkheid en ambities spreken. Een samenvatting van minimaal veertig woorden zorgt ervoor dat je vaker naar boven komt in zoekopdrachten van recruiters. Tip: gebruik trefwoorden die voorkomen in voor jou relevante vacatures.

Showcase je werk

Heb je er weleens aan gedacht om jouw ervaring en vaardigheden visueel te etaleren? Op LinkedIn kun je een opvallend portfolio creëren met foto’s, video’s en presentaties. Zo laat je letterlijk zien wat je in huis hebt. En zoals je weet: een foto zegt meer dan duizend woorden.

Jouw ervaring, jouw verhaal

Jouw werkervaring vertelt heel veel over wie jij bent als professional. Maak hier gebruik van door je (vorige) functies zo te omschrijven dat je persoonlijkheid en talent naar voren komen. Bijvoorbeeld door aan te geven dat je je in je vorige functie met plezier bezighield met het bewaken van de voortgang vann van project X. Daarmee vertel je tegelijkertijd dat je dus ook nauwkeurig en secuur bent. Hoe meer je invult, hoe beter. Profielen waarop het gedeelte ‘werkervaring’ volledig is ingevuld worden twaalf keer vaker bekeken.

* Het onderzoek werd in mei 2017 in opdracht van LinkedIn representatief uitgevoerd door Kien Onderzoek onder 1.000 Nederlandse werkenden met een opleidingsniveau van MBO of hoger.

Beeld