Kort die werkweek maar in: zoveel uur werken maakt je het meest gelukkig

Een 40-urige werkweek is meestal nog steeds de norm, maar het tegengeluid lijkt te groeien. Want maakt zoveel uur werken je wel echt gelukkig? Daarnaast is het ook nog maar de vraag of je wel echt zo’n lange periode achter elkaar productief bezig kunt zijn.

Werk je meer dan 55 uur in de week? Dan blijkt uit onderzoek van Stanford University dat je vanaf dan eigenlijk niks nuttigs meer uit je handen krijgt. Ja, je kunt misschien nog wel je werk wat bijschaven in die extra tijd, maar echt nog iets nieuws en innovatiefs zal er niet meer uit je vingers komen. Daarnaast blijkt dat mensen die regelmatig overweken vaker afwezig en ziek zijn.

Uur werken gelukkig

Toch hangt je productiviteit ook samen met je stresslevel en of je je gelukkig voelt of niet. Minder spanning zorgt dat je je beter in je vel voelt zitten en je meer gedaan krijgt. Maar niet 40 uur in de week, maar 30 tot 35 uur werken zou je het meest gelukkig maken. Dat blijkt uit een analyse van verschillende onderzoeken door geluksexpert Dan Buettner.

4-daagse werkweek

Bedrijven als Microsoft Japan experimenteerde ook al eerder met een 4-daagse werkweek. Wat blijkt? Hun werknemers waren 40 procent productiever dan eerst. Ook zes uur per dag maken in plaats van acht zou kunnen helpen: vooral Zweden is hier een groot voorstander van. Toyota liet bijvoorbeeld hun krachten na zes uur te hebben gemaakt afsluiten, maar wel voor hetzelfde salaris. Het gevolg? De medewerkers voelden zich productiever, gezonder én blijer.

Vakantie

Ook zou je volgens de resultaten van het onderzoek van Buettner ongeveer zes weken vakantie moeten nemen per jaar. Als je die tijd echt even niks kunt doen, zou je daar optimaal gelukkig van worden. Natuurlijk is dat niet bij elk bedrijf een optie, eveneens als minder gaan werken voor hetzelfde geld. Maar wie weet wat er toch mogelijk is als je deze resultaten eens op tafel gooit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NSMBL | Beeld: iStock