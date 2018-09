Door je vakantiedagen op deze manier in te plannen, heb je in 2019 zo veel mogelijk vrij

De zomervakantie van 2018 is pas net voorbij of we kijken alweer uit naar ons volgende tripje. Wil jij volgend jaar ook optimaal gebruik maken van je vakantiedagen zodat je zo vaak mogelijk op reis kunt? Of gewoon kunt genieten van een heerlijke staycation? Dan moet je ze op deze manier inzetten.

Heb je een fulltime baan en werk je dus veertig uur per week, dan heb je wettelijk recht op twintig vakantiedagen. En zet je deze zo slim mogelijk in, bijvoorbeeld rond officiële feestdagen, dan kun je zomaar anderhalve week vrij zijn terwijl je er maar vier vakantiedagen voor in hoeft te leveren. Hoe dan? Nou, zo. RTL Nieuws zocht het uit en dat lijstje konden we je natuurlijk niet onthouden. Komt-ie:

Januari

Om maar bij het begin van het jaar te beginnen: in de eerste maand van 2019 kun je het best op 2, 3 en 4 januari vrij vragen. Nieuwjaarsdag valt namelijk op een dinsdag, dus neem je de drie dagen erna vrij, dan heb je bijna een hele week vrij. Whoehoe! Over fijn het nieuwe jaar ingaan, gesproken.

April

Ook in april kun je weer je slag slaan. Met Goede Vrijdag, Pasen én Koningsdag is het immers de maand der verplichte vrije dagen. Doe je daar zelf nog wat vakantiedagen bij, dan is je werkmaand ineens een stuk korter. Je doet er goed aan om 23 t/m 26 april vrij te vragen, want dan heb je – in combinatie met de dagen rond Goede Vrijdag en Pasen – maar liefst anderhalve week vakantie.

Mei en juni

Hemelvaartsdag valt in 2019 op donderdag 30 mei; door de dag erna vrij te nemen, heb je een heerlijk lang weekend. Pinksteren valt komend jaar in juni, met Tweede Pinksterdag op maandag 10 juni. Als je de vier dagen erna vrij neemt, kun je wederom van een lange vakantie genieten.

Kerst

De kerstdagen vallen in 2019 op woensdag en donderdag. Neem je daaromheen vijf vakantiedagen op (23, 24, 27, 30 en 31 december om precies te zijn), dan heb je bijna twee weken (!) vakantie.

Keuzes, keuzes

Als je ook nog een lange vakantie wil nemen om bijvoorbeeld een verre reis te maken, kun je niet van alle bovengenoemde opties gebruik maken. Doe je dat wel, dan ben je bij elkaar opgeteld zeventien vakantiedagen kwijt. Het betekent overigens wel dat je dan – inclusief de weekenddagen – maar liefst 41 vrije dagen hebt in 2019. Klinkt goed, toch?