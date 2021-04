Behoefte aan vakantie? Helaas zit een vliegreis naar een tropisch oord er nog niet in. Maar dat betekent niet dat je geen vakantiedagen op zou moeten nemen. Ook in eigen land kun je prima de rust opzoeken en alle werkstress even naast je neerleggen. Zin in een lekkere lange break? Dan hebben wij een slimme truc voor je.

Door je vakantiedagen slim in te zetten, kun je ze namelijk verdubbelen! Hierdoor haal je het meeste uit je vrije dagen en kom je écht tot rust. Zo kun je met het opnemen van 4 dagen al 9 dagen achter elkaar vrij zijn. Maar je kunt ook 13 dagen opnemen en daarmee 23 dagen achter elkaar vakantie vieren. Klinkt goed, toch?

Vakantiedagen verdubbelen

Hoe je dit doet? Door rekening te houden met de feestdagen die er in april en mei aankomen. Denk aan Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren. Pak je agenda er maar bij, wij leggen het je uit!

9 dagen vrij door 4 dagen op te nemen

Je kunt 24 april tot en met 2 mei vrij zijn, in totaal 9 dagen, door maar 4 vrije dagen op te nemen. Welke dagen je vrij moet nemen? 26, 28, 29 en 30 april. Op 27 april is het Koningsdag, dus die krijg je cadeau. De overige dagen vallen in het weekend.

18 dagen vrij door 10 dagen op te nemen

Wil je maar liefst 18 dagen achter elkaar vrij zijn? Dat kan door maar 10 dagen op te nemen. Zo ben je in de periode van 13 tot en met 30 mei vrij. Neem deze dagen vrij: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 en 28 mei. Hemelvaartsdag valt op 13 mei en op 24 mei is het Tweede Pinksterdag, deze dagen heb je dus al vrij. De overige dagen vallen in het weekend.

23 dagen vrij door 13 dagen op te nemen

Écht aan een lange vakantie toe? Door nog 3 dagen extra op te nemen, plak je er maar liefst 5 dagen aan vast en ben je 23 dagen achter elkaar vrij. Neem de 10 bovengenoemde dagen in mei vrij, plus 10, 11 en 12 mei. Zo ben je van 8 tot en met 30 mei vrij.

