Valkuil-alert! Nee, ondernemen doe je níet voor jezelf (+ win het boek ‘O, heb je het tegen mij?’)

Droom jij ervan om je eigen bedrijf te starten? Of ben je daar onlangs al mee begonnen? De kans is groot dat je dat doet omdat je ergens een oplossing voor hebt bedacht. Of omdat je iets gaat maken omdat je het mooi vindt of leuk vindt. Dus roep je dat je helemaal niet na hoeft te denken over je wie jouw klanten zijn. Want je doelgroep (aka ‘ideale klant’) dat ben je zelf!

Klinkt logisch, toch? In de meeste gevallen is het niet heel handig om jezelf als uitgangspunt te nemen. En daar zijn drie redenen voor.

1. Jij bent al overtuigd

Jij weet dat jouw idee briljant is. Maar je klanten, die moet je nog zien te overtuigen. Focus je dus niet alleen op je eigen wensen en verlangens, maar stel je vooral voor wat jouw klanten willen. Blijf je in je eigen bubble zitten, dan is de kans groot dat het niet gaat lukken. En da’s jammer!

2. Jij praat te moeilijk

Weleens een honkballer/loodgieter/ict’er over zijn/haar vak horen praten? Daar is vaak toch geen touw aan vast te knopen? Dat komt dan omdat ze dan in jargon oftewel in vaktaal spreken. Dat gevaar kan er bij jou ook inzitten. Jouw passie voor wat je gaat doen is absoluut een pluspunt. Jij kunt mensen daardoor enthousiast maken. Maar als je te moeilijk, te ingewikkeld of te specialistisch met ze communiceert, verlies je het contact met je doelgroep. Verzamel dus een groepje kritische mensen om je heen die je feedback kunnen geven. Als zij jou niet meer kunnen volgen, dan kunnen je klanten dat ook niet.

3. Jij weet te veel

Onthoud dit: je klanten weten nooit zoveel als jij. En dat is dan ook de belangrijkste reden waarom je zelf niet je ideale doelgroep kunt zijn. Je weet méér van je product, méér van je dienst, méér van de ontwikkelingen binnen je vakgebied. Je weet wat er is en wat eraan zit te komen. Je ziet de trends, nog voordat het trends zijn. Je denkt verder, je loopt vooruit. Jouw doelgroep volgt je – maar staat dus vrijwel nooit op dezelfde lijn.

