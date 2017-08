Hoe dan?! Deze lifehack om snel een perzik te pellen zet het internet op z’n kop

Een goeie lifehack kunnen wij altijd wel waarderen. Vandaar dat wij ook direct geboeid waren bij het zien van dit trucje om een perzik te pellen. Zo wordt het ineens een fluitje van een cent! Of…?

Een aantal weken geleden plaatste een Twitteraar een video waarop te zien hoe hij binnen een paar seconden een perzik ontdoet van zijn schilletje. Zo simpel, zo snel! De video werd opgepikt door andere Twittergebruikers en die staan stuk voor stuk versteld: hoe dan?!

De lifehack werd vervolgens door veel gebruikers thuis zelf geprobeerd. Zij kwamen er al gauw achter dat het toch niet zo makkelijk is als het lijkt… En dat klopt. Want er dient eerst een andere handeling plaats te vinden voordat de schil er zo makkelijk vanaf glijdt.

A #NationalIceCreamDay PSA 🍦from #peachicecream 😋 How To Peel A Peach🍊Dunk in boiling water 1-2 min. Cool. Slide peel off w fingers🧡 pic.twitter.com/jGogPYHPLd — AtlantaFresh Yogurt (@AtlFreshYogurt) 16 juli 2017

Voordat je de vrucht zo makkelijk uit z’n schil kan laten floepen, moet je de perzik eerst een á twee minuten in heet water leggen. Vervolgens laat je ‘m een minuut afkoelen in koud water. Dán is de perzik inderdaad makkelijk te pellen. Hm. We zijn eigenlijk gewoon voor de gek gehouden dus.

Jep, zoveel te doen om een perzik. Terwijl je die hele lifehack niet eens nodig hebt wat deze Twitteraar betreft:

You mean you won’t just buy a peach, wash it, and bite into it? You peel first? — Brendan Vaughn (@bmvaughn) 14 juli 2017

Pel jij je perzik altijd voordat je ‘m eet?

Beeld Sanoma Beeldbank