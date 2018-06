Van flauwvallen tot gillen vanwege een spin: Dít zijn jullie hilarische sollicitaties

Elke donderdag geven we je een kijkje in een topic op het VIVA-forum. Deze week: Gênante, leuke en hilarische sollicitatiegesprekken!

Een sollicitatiegesprek kan behoorlijk wat stress opleveren: Heb je de juiste outfit aan? Check. Heb je je goed ingelezen? Ja. En pas je bij de functie? Twijfelachtig. De VIVA-forummers hebben zelf ook een hoop ervaring met solliciteren en die gesprekken liepen echt niet allemaal van een leien dakje. Dit zijn de meest bizarre, gênante en memorabele sollicitaties (vanuit de sollicitant of de werkgever).

Anoniem16101124: ‘Ik viel altijd flauw bij het zien van bloed. Omdat ik een medische opleiding deed, leek dat me in de toekomst niet erg handig. Ik dacht daarom dit door een overexposure te kunnen verhelpen en solliciteerde bij de bloedbank. Enfin ik mocht op gesprek komen en het ging erg goed. Ik voelde dat ik die baan binnen had. Toen ging ze uitleggen hoe ze bloedprikten: ze pakte mijn arm en een naald. Het werd direct zwart voor mijn ogen: ik ben niet flauwgevallen, maar het scheelde niet veel. Overigens ben ik wel aangenomen en het heeft geholpen: ik werk nu vrolijk in het ziekenhuis en val niet meer flauw van bloed van andere mensen.’

Bosje83: 'Een vriend van mij had in China een maatpak laten maken en droeg die voor het eerst toen hij op sollicitatiegesprek ging in Nederland. Op de fiets onderweg naar het gesprek, waaide één van zijn mouwen weg. Hij kwam dus binnen met maar één mouw, maar had wel meteen een goede binnenkomer om een onuitwisbare indruk te maken.'

Fancypants: 'Iemand die bij mij solliciteerde naar een functie op een onderzoek naar HPV-gerelateerde keelkanker. Halverwege het gesprek vroeg ze hoe dat virus (is een SOA) eigenlijk in de keel terecht kan komen. Hou dan je gezicht maar eens in de plooi.'

Demagnumvanellen: 'Mijn een na laatste gesprek was geen succes. Ik zag er voor de regenbui keurig uit. Maar aangezien de deur op slot zat en ze mij niet hoorde aanbellen stond ik behoorlijk lang in de stromende regen zonder paraplu. Dus ik zag er niet uit. Ik zag er echt uit als een verzopen kat En het gesprek kwam ook niet lekker op gang. Dus dat is echt niets geworden.'

Charlottew88: 'Samen met een collega moest ik sollicitatiegesprekken afnemen. Op de desbetreffende functie had er maar één man gesolliciteerd. Bij binnenkomst struikelde de desbetreffende heer over zijn eigen voeten en kwam met zijn gezicht in de schoot van mijn collega terecht. Hij krabbelde met een rood hoofd op en wilde plaats nemen op een stoel tegenover ons, maar hij kreeg het voor elkaar om ervan af te glijden. Hij beantwoordde tijdens het gesprek netjes onze vragen totdat hij halverwege het gesprek opeens gilde: 'Een spin, een spin' en wees vervolgens naar de muur achter ons. Mijn collega probeerde niet te lachen, maar ze zei: 'ik ga nog even koffie halen', waarna ik haar op de gang hartelijk hoorde lachen.'

Elise1978: 'Toen ik net begon met werken, werd ik door het uitzendbureau naar een sollicitatiegesprek voor een administratieve functie gestuurd. Allereerst kon ik het bedrijf helemaal niet vinden, maar het bleek uiteindelijk een soort grote loods te zijn. Ik kwam daar binnen en zag daar helemaal niemand, alleen een heleboel rommel, chaos en een hoop blootkalenders aan de muur. Ergens achterin die ruimte zat een trap die naar boven ging, waar blijkbaar het kantoortje zat. Ik heb nog een paar stappen in de richting van de trap gedaan en toen ben ik weer heel hard naar buiten gelopen en hard weg gefietst! Toen ik thuis kwam heb ik het uitzendbureau nog gebeld en de situatie uitgelegd en ze begrepen het gelukkig helemaal.'

Beeld: iStock