Van je passie je werk maken, het lijkt het enige dat telt. Maar we verklappen alvast: het is helemaal oké om een beetje op te kijken tegen maandagen en bepaalde aspecten van je werk niet leuk te vinden.

Of je nu tot Generatie Y (millennials), Z (digital natives) of Alpha (Google kids) behoort, iedereen die is opgegroeid met een smartphone gelooft graag dat je van je passie je werk moet maken. Dat beeld wordt ons namelijk voorgehouden op social media, vaak begeleid met quotes als ‘if you do what you love you’ll never work a day in your life.’ En het klinkt ook wel als een droom: doen wat je het liefste doet en daar je geld mee verdienen. Maar is dit wel haalbaar? Nee, denken wij, want van je passie je werk maken maakt heus niet altijd gelukkig. Hoezo niet? Dat leggen we je in vijf redenen uit.

Iedere passie heeft zijn nadeel

Of het nu gaat om breien, tekenen of yoga, een passie is iets dat je dolenthousiast maakt. Iets waar je intens naar kunt verlangen. Zodra je daar je werk van maakt, komen er een hoop nevenactiviteiten bij kijken die je enthousiasme kunnen temperen.

Om maar een voorbeeld te noemen: breien is in essentie heel leuk, vaak zelfs rustgevend. Maar als jij besluit je gebreide truien te gaan verkopen, en er wordt opeens een bestelling van vijf truien geplaatst, dan moet je opeens met deadlines gaan werken, je webshop op orde hebben, pakketjes inpakken en verzenden en aan retourbestellingen denken.

Zo deed de universiteit van Stanford onderzoek naar het ‘vinden van je passie’ en kwam tot de volgende vergelijking. Een passie najagen is hetzelfde als het zoeken naar de perfecte partner. Eenmaal gevonden lijkt alles koek en ei. In het begin dan. Want na verloop van tijd leer je je partner beter kennen, ontstaan er meningsverschillen en zelfs ruzies. Dit is hetzelfde verhaal bij mensen die obsessief op zoek zijn naar hun passie en er bij elke baan achter komen dat ze niet honderd procent happy zijn. Dat is namelijk onmogelijk. Iedere passie heeft zijn nadeel.

Je enthousiasme kan veranderen

Vroeger zat je op balletles, daarna ruilde je je spitzen in voor voetbalschoenen. Om tijdens je studententijd juist op korfbal te gaan. En nu doe je yoga op een matje. Kortom: je interesses qua sport zijn nogal veranderd door de jaren heen. Dat je nu bijvoorbeeld gepassioneerd bent over social media, illustreren en duurzame kleding, hoeft niet te betekenen dat je dat over vijf jaar nog steeds bent. In plaats van te wedden op dat ene paard – en te focussen op één passie – kun je je veel beter richten op het ontwikkelen van meerdere passies.

Je bent meer dan je werk

Je bent niet je baan. Verrassing! Je bent meer dan dat. Zeker in Nederland zijn we nogal geneigd om op feestjes en partijen direct naar iemands werk te vragen. ‘En, wat doe jij?’ Want in onze samenleving hebben we geen werk, we zíjn ons werk. Je wordt zelfs met medelijden aangekeken als je niet mega dol bent op je baan, als je niet doet wat je echt leuk vindt.

Maar nog een verrassing: uiteindelijk is werk ook maar werk. Jij bent veel meer dan dat. Een baan, je werk, zou niet je hele identiteit moeten definiëren.

Een passie mag ook gerust een hobby zijn

Toon Taris, professor in arbeidspsychologie, zei het eerder al. ‘Werken is geen hobby. Logisch dat je moe wordt en daar word je voor betaald’. Wat dan wel een hobby is? Iets dat we doen puur voor onszelf en voor niemand anders. Een hobby is vrijblijvend, werk is verplicht. Een hobby beoefenen we om stoom af te blazen. Prestatiegerichte zaken als productiviteit en efficiency tellen niet mee bij hun hobby. Je hoeft dus niet te excelleren in je hobby, je moet jezelf vooral de toestemming geven om je er goed bij te voelen.

En als jij een leuke (of minder) leuke baan hebt en tekenen je passie is, mag dat ook gerust een hobby zijn. Dan is tekenen jouw manier om even aan iets anders te denken. Maak je van tekenen je werk? Waar is je uitlaatklep dan gebleven?

Je kan het plezier kwijtraken

De magie van een hobby en ook van een passie is, is dat het een hartstocht is. Maar wat nou als je er je werk van maakt, en je er zoveel mee bezig moet zijn, dat je het in je vrije tijd niet meer wil doen? Hokus pokus, hartstocht weg. Magie verdwenen.

Of een nog erger scenario: wat als je gaat twijfelen aan je hobby, je passie en je constant zorgen maakt of je wel goed genoeg bent om er je geld mee te verdienen? Ook dan zie je je passie de deur uitvliegen, want ooit deed je het puur voor jezelf.

Ja, werkgeluk is belangrijk, maar verrassing: dat kun je ook ervaren bij een baan waar je niet gepassioneerd over bent.

