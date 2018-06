Van dwarsheid tot afknappen op spelfouten: dit zijn jullie slechtste eigenschappen

Elke donderdag geven we je een kijkje in een topic op het VIVA-forum. Deze week: Wat zijn jouw slechte eigenschappen?

Mannen afbranden kunnen we als de besten, zo bleek vorige week toen we jullie vroegen naar de grootste irritaties bij mannen. Maar natuurlijk zijn ook vrouwen niet perfect. VIVA-forummer ‘strikjemetstippels’ vroeg naar de slechtste eigenschappen van haar mede-forummers.

Mr__Blonde: ‘Door ervaringen binnen mijn familie en (voormalige) vriendengroep ben ik best sceptisch ten aanzien van vreemden. Ik zie mensen als slecht, totdat ze hebben bewezen goed te zijn. Andersom zou toch prettiger zijn.’

‘Door ervaringen binnen mijn familie en (voormalige) vriendengroep ben ik best sceptisch ten aanzien van vreemden. Ik zie mensen als slecht, totdat ze hebben bewezen goed te zijn. Andersom zou toch prettiger zijn.’ Maechtje: ‘Ik ben lui en wat achterbaks. Dat vind ik laf van mezelf, ik zou graag wat directer en daadkrachtiger zijn.’

‘Ik ben lui en wat achterbaks. Dat vind ik laf van mezelf, ik zou graag wat directer en daadkrachtiger zijn.’ Star²: ‘Ik ben bot, star en kan slecht tegen spel- en grammaticafouten. Als ik ze zie, neem ik die persoon direct niet meer serieus als het bijvoorbeeld om een zakelijke email gaat.’

‘Ik ben bot, star en kan slecht tegen spel- en grammaticafouten. Als ik ze zie, neem ik die persoon direct niet meer serieus als het bijvoorbeeld om een zakelijke email gaat.’ Anoniem18518952: ‘Ik doe de dingen graag op mijn eigen manier en trek graag mijn eigen plan. Maar dit zeg ik maar niet tijdens een mogelijk sollicitatiegesprek, want dat klinkt alsof ik een moeilijke ben om mee samen te werken en dat is niet zo handig in mijn sector.’

‘Ik doe de dingen graag op mijn eigen manier en trek graag mijn eigen plan. Maar dit zeg ik maar niet tijdens een mogelijk sollicitatiegesprek, want dat klinkt alsof ik een moeilijke ben om mee samen te werken en dat is niet zo handig in mijn sector.’ Gizzmo-returns: ‘Ik vind mijzelf niet sociaal. Ik houd niet van visite, verjaardagen, feestjes of werketentjes. Ik ben erg op mezelf, maar ik vind het niet goed dat ik me daarin vaak terugtrek. Ik kan gewoon niet tegen veel drukte en mensen om me heen.’

‘Ik vind mijzelf niet sociaal. Ik houd niet van visite, verjaardagen, feestjes of werketentjes. Ik ben erg op mezelf, maar ik vind het niet goed dat ik me daarin vaak terugtrek. Ik kan gewoon niet tegen veel drukte en mensen om me heen.’ Spookygirl: ‘Als ik mensen niet zo hoog in het vaandel heb staan heb ik grote moeite hebben om ze serieus te nemen en netjes te behandelen. Ik doe m’n best maar volgens mij heeft de persoon in kwestie altijd door dat ik hem niet serieus neem.’

‘Als ik mensen niet zo hoog in het vaandel heb staan heb ik grote moeite hebben om ze serieus te nemen en netjes te behandelen. Ik doe m’n best maar volgens mij heeft de persoon in kwestie altijd door dat ik hem niet serieus neem.’ Blondie456: ‘Ik heb weinig geduld en geen doorzettingsvermogen. Het moet bij mij makkelijk gaan en anders hoeft het niet.’

‘Ik heb weinig geduld en geen doorzettingsvermogen. Het moet bij mij makkelijk gaan en anders hoeft het niet.’ Noflik: ‘Ik ben een enorme perfectionist, ben bot, ongeduldig, vind mensen al snel dom en knap volledig af op taalfouten.’

‘Ik ben een enorme perfectionist, ben bot, ongeduldig, vind mensen al snel dom en knap volledig af op taalfouten.’ Cerulli: ‘Ik heb veel te weinig geduld, ben licht misantropisch (een weekend waarin ik niemand zie is mijn idee van een goed weekend), kan totaal niet tegen zeurende mensenen ben er slecht in om regels en instructies op te volgen als ik ze stom of onlogisch vind.’

‘Ik heb veel te weinig geduld, ben licht misantropisch (een weekend waarin ik niemand zie is mijn idee van een goed weekend), kan totaal niet tegen zeurende mensenen ben er slecht in om regels en instructies op te volgen als ik ze stom of onlogisch vind.’ 1960to4: ‘Mijn allerslechtste eigenschap is dat ik niet tegen oneerlijkheid kán. Ik vind liegen echt heel erg en ik zit nu op een punt dat ik daar ook echt heel veel last van heb. Soms zeg ik niets over de leugen om geen ruzie te krijgen met de leugenaar, maar daarmee doe ik mezelf pijn.’

Beeld: iStock