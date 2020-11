Ineke moet regelmatig in het weekend werken en daardoor ziet ze haar twee kinderen, die bij hun vader wonen, lang niet zo vaak als ze zou willen. Haar verzoek om de weekends vrij te houden, wordt echter niet gehonoreerd en daar baalt ze enorm van.

Ineke:

‘Ik heb altijd fulltime gewerkt, maar na de scheiding wilde ik graag parttime gaan werken zodat Mark en ik co-ouderschap konden doen. Mijn ex vond dat een goed plan, maar Ton, mijn baas, stak er een stokje voor omdat ik zogenaamd onmisbaar was voor het bedrijf. Hij dreigde zelfs met ontslag. Ik kon het me niet veroorloven om mijn baan kwijt te raken. Mijn ex verdient lang niet genoeg om ons alle vier te onderhouden, dus toen heb ik maar ingebonden. Maar nu zie ik Kees en Maartje alleen in het weekend – door de week wonen ze bij mijn ex – en dat vind ik veel te weinig. De kinderen missen mij ook, dat merk ik wel. Ik heb het gevoel dat ze het hebben opgegeven, dat we uit elkaar groeien. Dat gaat me aan mijn hart.

‘Als ik mijn kinderen maar wat vaker zou kunnen zien.’

Sinds kort vraagt Ton regelmatig of ik een dagje wil overwerken, juist in het weekend. Dat betekent dat ik de kinderen soms helemaal niet zie, of alleen zondagmiddag een uurtje. Ik mis daardoor zo veel van hun ontwikkeling. En ik ken mijn baas ondertussen beter dan mijn eigen kinderen en geloof me, dat had ik liever niet gedaan. Het liefst heb ik mijn kinderen drie dagen per week bij mij thuis, dat je ook de huiselijke dingen van ze meemaakt: naar bed brengen, in bad doen, samen eten. Dan wil ik de andere vier dagen wel werken, tien uur per dag als het moet, ook al is het in het weekend. Als ik mijn kinderen maar wat vaker zou kunnen zien.’

Ton:

‘We zitten met het bedrijf in een cruciale fase. Door de corona is het erop of eronder en het is nu echt alle hens aan dek om ons marktaandeel te behouden. Ineke is de enige in ons bedrijf die echt is ingevoerd op dat dossier. Ze weet hoe de hazen lopen en heeft altijd razendsnel door hoe de situatie is en wat de beste strategie is om het maximale eruit te halen. Het ligt soms heel gevoelig, timing, de juiste mensen. Een fout en voordat je het weet gaat die opdracht aan je neus voorbij. Het is ook snel handelen want de concurrentie is moordend. Als jij vrijdag een voorstel indient, krijg je soms de volgende dag al reactie en daar moet je dan snel op reageren. Dus Ineke moet eigenlijk altijd stand-by staan. Ik begrijp heel goed dat ze haar kinderen vaker wil zien, ik heb er zelf ook twee thuis rondlopen die ik veel te weinig zie. Maar parttime werken of de weekends vrij, dat gaat gewoon niet. Dan moeten we een andere specialist aantrekken. Is dat wat ze wil?

‘Is dat wat ze wil?’

Wat ik wel kan aanbieden is kinderopvang. Ons bedrijf heeft een contract met een kinderdagverblijf twee straten verderop. Als Ineke wil, kunnen haar kinderen daar onbeperkt naartoe, ook in het weekend. Ik heb dat aangeboden, maar ze zegt dat ze geen kinderen heeft om ze vervolgens in de opvang op te bergen. Ja, als ze er zo tegenaan kijkt, is ze misschien gewoon niet zo geschikt voor deze baan.’

De mediator

Ineke, jij geeft aan dat je door je werk je kinderen veel te weinig ziet. Ton, jij geeft aan dat het bedrijf nu in een cruciale fase zit en Ineke nu onmisbaar is. Hierdoor is het nodig dat werknemers altijd op stand-by staan. Vind je dat je dat van je werknemers mag vragen?

In de coronatijd is het erop of eronder voor het bedrijf. Dat is voor jullie beiden erg lastig en jullie werken keihard om het beste ervan te maken. Ik denk dat het goed is om samen rond de tafel te gaan zitten, zodat we jullie behoeftes kunnen bespreken.

Jullie komen beiden al met oplossingen voor het probleem, maar deze oplossingen sluiten nog niet aan bij elkaars behoefte. Ook zijn jullie beiden welwillend om aan dit probleem te werken, dus laten we nu opzoek gaan naar oplossingen die voor beide partijen werken.

Jullie weten beiden hoe het is om ouder te zijn en je kinderen weinig te zien. Ook weten jullie beide wat het bedrijf nodig heeft.

Ineke geeft aan bereid te zijn om lange dagen te maken en in weekenden te werken, daar staat tegenover dat zij tijd wilt om door te brengen met haar kinderen en voor ze kan zorgen. Is het mogelijk voor Ineke om ook thuis te werken, zodat zij wel de mogelijkheid heeft? Hebben jullie al over de toekomst gesproken? Is het een idee om samen het werkrooster en de werkzaamheden van Ineke opnieuw te bespreken als het bedrijf weer in rustiger vaarwater verkeert? Laten we proberen om hierover duidelijke afspraken te maken.

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.