Hiep hiep hoera: vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig

Ben je vandaag jarig? Gefeliciteerd! Maar: je bent niet de enige. Op 25 september blazen namelijk bijna 50.000 Nederlanders kaarsjes uit. Daarmee is dit de dag waarop de meeste mensen jarig zijn.

Op de tweede plek staat 10 april. Maar ook op 15 april, 2, 3 mei en 7 mei zijn er veel Nederlanders jarig.

Haken en ogen

Als je naar de absolute cijfers van de populairste geboortedagen kijkt, zie je dat 1 juli eigenlijk bovenaan staat. Maar dat is niet helemaal eerlijk, zegt het CBS, die de cijfers op het rijtje zette. Als niet bekend is in welke maand of welk jaar iemand geboren is, omdat hij of zij bijvoorbeeld uit een ander land naar Nederland is gekomen, wordt er standaard 1 juli ingevuld. Is alleen iemands geboortemaand bekend, dan wordt er gekozen voor de eerste dag van die maand.

Minder populaire dagen

Er zijn ook dagen waarop er juist heel weinig mensen jarig zijn. Uiteraard is dat 29 februari, omdat die dag maar één keer in de vier jaar plaatsvindt. Toch zijn er dan nog 10.000 mensen jarig. De kerstdagen en Nieuwjaarsdag scoren ook een stuk lager. Dat komt omdat er dan bijvoorbeeld geen geplande bevallingen zijn.

Bron NOS | Beeld Shutterstock