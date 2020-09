Dit zijn 8 veelgemaakte fouten tijdens sollicitatiegesprekken

Zoeken naar een nieuwe baan kan een hoop stress met zich meebrengen. Vooral de sollicitatiegesprekken zijn natuurlijk érg spannend. Dit zijn 8 veelgemaakte fouten die je niet wil maken tijdens een sollicitatiegesprek.

1: Niet goed voorbereid zijn

Nerveus zijn tijdens een sollicitatiegesprek is niet gek, maar zorg ervoor dat een slechte voorbereiding niet de reden is van je zenuwen. Je niet goed inlezen vergroot de kans op een slecht gesprek. Dat wil je dus ten alle tijden voorkomen.

2: Liegen

Een beetje bluffen op je cv is verleidelijk. Geef je jezelf 10 punten voor de Duitse taal, terwijl je niet meer dan een basisgesprek kan voeren? Niet altijd even handig. Natuurlijk dikken we onze kwaliteiten allemaal weleens aan, maar je wil niet betrapt worden. Grote kans dat je (potentiële) werkgever het vertrouwen in je kwijtraakt. Overdrijf dus niet tot het punt dat het misleidend is.

3: Te arrogant zijn

Zelfverzekerdheid is een goede kwaliteit, maar voorkom dat je arrogant overkomt. Dit is voor veel werkgevers een echte deal breaker.

4: Verkeerde kledingkeuze

Kan je je verkeerd kleden voor een sollicitatiegesprek? Ja, zeker. Hoewel het per bedrijf moeilijk is om in te schatten wat ongepast is, is het handig om het volgende in je achterhoofd te houden: less is more. Een tip voor een goede sollicitatieoutfit, draag blauw!

5: Teveel (of te weinig) oogcontact maken

Ga je van de zenuwen ook altijd naar beneden staren? Zorg dat je genoeg oogcontact maakt met je potentiële werkgever. Maar let op, staar ze ook niet aan tot het punt dat hij of zij zich ongemakkelijk gaat voelen. Zorg dat je de juiste balans vindt.

6: Te laat zijn

Dit wil je koste wat het kost voorkomen: te laat komen. Als je ergens werkt wil je dit al niet, laat staan bij een sollicitatiegesprek. Heb je een hele goede reden? Bel ruim van tevoren om dat aan te geven of om je gesprek te verzetten.

7: Teveel bewegen met je handen

Houd je handen stil. Veel kandidaten friemelen aan de tafel of aan stoelen. Ook zitten kandidaten vaak aan hun haar of gezicht. Dit is voor een potentiële werkgever niet heel chill. Zorg dat je er relaxed bij zit.

8: Negatieve lichaamstaal

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, toch zijn er nog steeds kandidaten die onderuit gezakt een sollicitatiegesprek voeren. Handig? Nee. Met een slechte lichaamstaal, maak je ook een slechte indruk. Zorg dat je goed zit en maak geen overmatige gebaren met je handen. Ook een te sterke (of zwakke) handdruk kan een negatieve lichaamstaal uitstralen, hoewel je hier op het moment – met de huidige maatregelen – geen zorgen om hoeft te maken. Je armen over je borst kruisen, wil je ook liever niet doen. Dat oogt gesloten en negatief. Zorg voor een sterke en open houding!

En dan nu: heel veel succes. You can do this!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Unsplash/Cayley Nossiter