Verdrietig? Huur een knappe man om mee te huilen

Soms zit het als werkende vrouw allemaal even niet mee en staat het huilen je nader bij dan het lachen. Het liefste wat we dan willen is een brede schouder om tegenaan te sniffen, maar die heb je niet altijd bij de hand. In Japan hebben ze daar iets op bedacht.

Als je het even niet zit zitten, kan je namelijk een knappe man inhuren om samen mee te huilen. Say what?!

In Japan heb je zoiets als de service Ikemeso Danshi, waarbij je een mooie man kunt ‘bestellen’ voor een jankpartijtje. De mannen komen bij je thuis of op kantoor langs en als je niet direct hoeft te huilen, kan je ook samen naar een verdrietige film kijken. Als je eenmaal een traantje moet laten, raakt hij je wangen zacht aan en veegt hij met een tissue je tranen weg. De kosten? Zo’n € 60. De bedenker van deze bijzondere dienst is Hiroki Terai. Hij richtte een aantal jaar geleden ook al een groepstherapie om een lekker potje te huilen en bracht eerder het boek Handsome Men in Tears uit.

De dienst is bedoeld om de onder druk staande vrouwen tegemoet te komen. Japanse vrouwen leven in een wereld die door mannen wordt gedomineerd en hebben daardoor af en toe behoefte aan iets ‘traditioneel vrouwelijks’: huilen. Samen met een appetijtelijke vent, dus.

