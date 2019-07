Verfrissende plons in een meer? Kijk uit!

Met dat lekkere weer buiten lijkt een duik in een koel meertje een goed plan. Maar de redddingsbrigade waarschuwt: wees je bewust van temperatuurverschillen. Door ineens in koud water terecht te komen kun je namelijk behoorlijk in de problemen raken.

Het gevaar kan in een klein hoekje zitten en zo is het ook met het zwemmen in natuurwater. De Nederlandse reddingsbrigade zegt vaak mensen te moeten helpen die door de kou van het water overvallen worden. Een meertje ziet er aanlokkelijk uit, maar het water kan erg koud zijn, zeker meren die dieper zijn dan vijf meter.

Paniek

Begin deze week werd het lichaam van de Zwitserse voetbalster Florijana Ismaili gevonden. Dit weekend werd zij als vermist opgegeven nadat ze van haar bootje het Italiaanse Comomeer was gesprongen. Door de plotselinge kou kan je ademhalingsspier last krijgen waardoor het moeilijk wordt om adem te halen. En doordat we met het warme al snel te weinig drinken, kun je vermoeid raken als je koud water tegenkomt tijdens het zwemmen. Als je dan kramp in je spieren krijgt kun je behoorlijk in paniek raken.

Let op

De reddingsbrigade raadt dus aan om nooit alleen te gaan zwemmen, voorbereid te zijn op koud water en stroming en altijd in de gaten te houden waar de reddingsbrigade zich bevindt. En zorg daarbij dus dat je genoeg drinkt op warme dagen.

Bron: EditieNL | Beeld: Pexels