Vergeet glühwein, glühgin is het nieuwe winterdrankje

Even terug naar de zwoele zomeravonden op het terras. Mét een gin-tonic, uiteraard. Weet je nog hoe fijn dat was? Hoe erg je toen kon genieten van het mixdrankje, kijk je nu waarschijnlijk minder uit naar de ijskoude cocktail.

Maar een nieuwe uitvinding bewijst dat gin ook een uitstekend winterdrankje is. Vergeet glühwein, glühgin is het drankje dat je de winter van 2017 door gaat helpen. En je kunt het zelf maken.

Wijn met gin

Glühgin is niets meer dan warme wijn waar je een scheut(je) gin aan toevoegt. Voeg er sinaasappelpartjes, een kaneelstokje en wat kruidnagel aan toe et voilà, je winterdrankje is klaar. Je kunt natuurlijk verder variëren met bijvoorbeeld gember of gedroogd fruit; het is volledig aan jou.

Appelsap

Naast glühgin heb je ook de Mulled Sloe Gin: hierbij vervang je de wijn door appelsap en ga je voor de rest hetzelfde te werk. Yum!

