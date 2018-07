Vergeet je namen altijd direct na het voorstelrondje? Zo onthoud je ze wél

Je komt aan op een borrel en schudt wat mensen de hand, maar bent direct na het voorstellen alweer vergeten wat hun namen zijn. Shit! Overkomt jou dit ook iedere keer weer? Dan hebben we een paar slimme tips voor je.

Soms ben je (onbewust) zó bezig met de eerste indruk die je zelf maakt en hoe je jezelf voorstelt, dat je totaal vergeet op te letten wanneer je gesprekspartner zijn of haar naam zegt. En dat kan nogal knullig overkomen, want wat als je ‘m in het vervolg weer tegenkomt? Of eigenlijk direct na jullie face-to-face gesprek contact met ‘m op zou nemen? Nog een keer vragen doe je ook niet, want: awkward. Volgende keer toch beter opletten, dus. En op deze manieren lukt dat óók jou.

1. Herhalen

Als iemand zich aan je voorstelt en je zijn of haar naam direct herhaalt, vergroot je de kans dat je ‘m onthoudt. Dus zegt iemand tegen je: ‘Hoi, ik heet Loes’, beantwoord die zin dan met: ‘Hoi Loes, leuk je te ontmoeten.’ Handig!

2. Associatie

Informatie die visueel, dramatisch of emotioneel is, wordt door je hersenen gemakkelijker opgeslagen. Daarom is het slim om meteen een associatie te bedenken wanneer iemand zich aan je voorstelt. Wil je dat anderen jouw naam beter onthouden? Geef ze dan een ezelsbruggetje mee.

3. Gegevens uitwisselen

Ben je iemands naam tóch vergeten? Gebruik dan een handig bruggetje om tóch iemands contactgegevens te achterhalen. Vraag bijvoorbeeld of-ie een visitekaartje heeft of stel voor om nummers uit te wisselen en de persoon in kwestie zijn gegevens in jouw telefoon te typen. Vergeet niet mee te lezen; zo voorkom je dat je het niet terug kunt vinden.

4. Contact zoeken

Om iemands naam te blijven onthouden, is het verstandig om meteen actie te ondernemen. Tik gelijk een mailtje naar die persoon, of bel ‘m. Dan zit de naam én wat jullie besproken hebben nog vers in je geheugen.