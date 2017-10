Verkeerde chat? Je kunt nu verzonden WhatsApp-berichtjes verwijderen

Het is je vast weleens overkomen: je stuurde een berichtje in een (groeps)chat, dat eigenlijk niet voor diegene bedoeld was. Niets aan de hand als het een onschuldig berichtje betreft, maar soms kan het ook ongemakkelijke situaties opleveren. Dat is vanaf nu verleden tijd.

WhatsApp is namelijk begonnen met het uitrollen van een nieuwe functie waarmee je berichten permanent kunt verwijderen. Dat meldt de chat-app vrijdag op haar website.

Het was al mogelijk om je eigen berichtjes te verwijderen in WhatsApp, maar deze bleven dan wel zichtbaar voor je gesprekspartner(s). Nu zullen de berichten ook voor hen niet meer zichtbaar zijn. Er zit echter wel een addertje onder het gras: na het verwijderen worden de berichten vervangen door een melding dat ze zijn ingetrokken. Stiekem berichten of foto’s wissen, zit er dus niet in.

Iedereen dezelfde versie

De nieuwe functie werkt overigens alleen als alle deelnemers aan de chat, de nieuwste versie van WhatsApp hebben gedownload. Wanneer sommige gesprekspartners een oudere versie van de app gebruiken, blijven de berichten zichtbaar. Het is voor degene die het bericht verwijdert, niet zichtbaar of dat het geval is.

Zo werkt het

Een verkeerd berichtje gestuurd? Het verwijderen is makkelijk. Ga naar WhatsApp en open de chat waarin het bericht staat dat je wilt verwijderen. Houd het bericht ingedrukt en kies ‘Verwijder’ in het menu. Eventueel kan je hier meerdere berichten selecteren. Tik op ‘Verwijder’ -> ‘Verwijder voor iedereen’. Je kunt het bericht ook alleen voor jezelf verwijderen, kies dan voor de optie ‘Verwijder voor mezelf’.

De nieuwe functie lijkt nog niet voor iedereen te werken, maar wordt vermoedelijk snel voor alle WhatsApp-gebruikers actief.

