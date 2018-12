Verrassing! ‘Black Mirror’-film eerder te zien op Netflix dan je dacht

Black Mirror deelt op twitter de allereerste trailer van Bandersnatch, de eerder aangekondigde Black Mirror-film. Daarmee wordt bevestigd wat we al dachten: de film komt 28 december al naar Netflix! Zeg maar: vandaag!

Lekker mysterieus

De film draait om een jonge programmeur die een game maakt, gebaseerd op een fantasy-boek. Snel raken de realiteit en de virtuele wereld mixed up en ontstaat er verwarring. Klinkt weer lekker mysterieus, maar dat zijn we inmiddels gewend van Black Mirror!

Uniek

Extra tof: de kijker van de film, die zich in de jaren ’80 afspeelt, kan verschillende keuzes maken en zo het verloop van de film zélf bepalen. Met behulp van je afstandsbediening of mobieltje stuur je het verhaal op meerdere keuzemomenten een bepaalde richting in. De film duurt zo’n anderhalf uur, maar voor de verschillende keuzes van de kijker namen de makers zo’n 312 minuten aan materiaal op.

Spannend detail

Bandersnatch komt échte Black Mirror-fans misschien bekend voor: het is de naam van een game die al eens opdook in de aflevering Playtest uit seizoen 3. Het is overigens ook een spel dat in ‘het echte leven’ nooit werd uitgebracht, maar wél zou bestaan.

Bandersnatch is vanaf vandaag te zien bij de streamingsdienst. Bekijk de spannende, kersverse trailer in onderstaande video.