Vers uit Finland: na hygge en lagom is drankhangen de nieuwste lifestyletrend

Na hygge – het Deense woord voor gezelligheid – en lagom – het Zweedse woord voor balans – komen nu de Finnen met de nieuwste lifestyletrend. Zij laten ons kennen met kalsarikänni: drankhangen. En dat betekent precies wat je denkt dat het betekent: bankhangen met alcoholische versnaperingen, snacks en je favoriete series.

Eigenlijk is kalsarikänni geen nieuw verschijnsel. De Finnen zijn er al van oudsher mee bekend, want wat moet je anders tijdens al die donkere uren, in een agrarisch, dunbevolkt land waar weinig te doen is? Precies, kalsarikänni dus, dat letterlijk ‘lange onderbroek’ (kalsari) en ‘dronken’ (kännit) betekent. Want naast je biertje, een pizza en doelloos zappen langs de zenders is het dragen van comfortabele kledij een must voor drankhangen.

De Finse journalist Miska Rantanen (51) schreef een boek over deze nieuwe lifestyletrend en legt aan NRC uit: ‘De term betekent heel eenvoudig: thuis of in een huiselijke omgeving alcohol nuttigen. In je ondergoed of andere makkelijke kleding, zonder de intentie het huis te verlaten en zonder enige vorm van prestatiedruk.’ Ze schreef het boek met een knipoog naar al die andere lifestyletrends, maar benadrukt ook het belang van drankhangen: volgens haar is het dé reden dat Finland zo hoog scoort op de geluksindex van de Verenigde Naties. Dat terwijl we in Nederland juist neerkijken op een dergelijke drankhang-sessie… Hm, misschien toch maar eens anders gaan bekijken?

Bron: NRC | beeld: iStock