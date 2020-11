Versla dat dipje: deze simpele tips laten je beter voelen tijdens je werkdag

Nu kun je natuurlijk onder de douche springen om dat dipje te verslaan, maar er zijn nog meer tips om je werkdag beter door te komen. Door deze hacks elke dag toe te passen, zul je merken dat die acht uur een stuk sneller voorbij vliegen.

Je staat op, schuift je ontbijt achter je laptop naar binnen en bent ondertussen al wat mails aan het beantwoorden. Klinkt niet heel ontspannen en dat is het ook niet. Door je wekker net wat eerder te zetten, geef je jezelf de tijd om rustig wakker te worden. Zo pak je zelf de controle terug over je dag en zul je een stuk relaxter aan de slag gaan.

Maar gebruik deze tien minuten die je nu extra hebt nu niet om maar op je telefoon te gaan scrollen. Het is even lastig, maar probeer echt pas je telefoon na 9 uur erbij te pakken. Zo raak je ook niet meteen gestresst door mogelijke appjes of mails van collega’s. Daarnaast is gevarieerd eten natuurlijk heel belangrijk. Voedzaam voedsel helpt je om je de hele dag door vol energie te voelen.

Niet alleen douchen helpt om je weer frisser te voelen, maar ook een wandeling brengt je hoofd tot rust. Heb je veel (online) meetings op de planning staan? Vraag dan of deze ook een keer telefonisch mogen. Zo zit je niet de hele dag vastgeplakt aan je scherm en de afwisseling in (werk)omgeving zal je goed doen. Wanneer je klaar bent, zorg dan ook dat je je werk goed afsluit. Nee, niet nog in de avond even iets online zetten of een mail beantwoorden. De grens stellen tussen werk en privé is momenteel belangrijker dan ooit.

