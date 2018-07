Vertrek jij binnenkort op vakantie? Dan zijn dit de ergernissen waar je rekening mee wilt houden

In regio Zuid van ons land begint vandaag de officiële zomervakantie en hiermee is het hoogseizoen officieel van start gegaan. Dat betekent dat veel gezinnen de koffers pakken en anytime soon op vakantie vertrekken. Waar we ons het meest aan storen tijdens de reis? Vieze toiletten!

Met 33 procent staan vieze toiletten op nummer één op het lijstje van ergernissen tijdens de reis. In het vliegtuig, langs de weg, we zijn er al snel vies van. Maar ook files behoren tot de top ergernissen. Bekijk het volledige lijstje hieronder:

1) Vieze toiletten (33%)

2) Files (33%)

3) Vertraging (27%)

4) Luidruchtige passagiers (22%)

5) Huilende baby’s in het vliegtuig (14%)

Máár, eenmaal aangekomen op bestemming weten we wel hoe we moeten genieten. Het mantra van ons Nederlanders: niet sporten en veel eten. We laten graag alle diëten varen en kijken niet gek op als de weegschaal bij thuiskomst een hoger getal aangeeft.

En heel leuk: tijdens de vakantie lukt het ons om meer tijd voor elkaar te maken. Ruim de helft van de vakantievierders heeft evenveel (38%) of meer (18%) seks op vakantie dan thuis. Hoe zit het met jouw ergernissen en hoeveelheid seks tijdens je vakantie?

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het Nationaal Reisonderzoek 2018, een representatief onderzoek onder ruim 1300 Nederlanders uitgevoerd door Direct Research in opdracht van D-reizen.