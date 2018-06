Het vervolg op The Devil Wears Prada is uit

Het boek van Lauren Weisberger was leuk, maar vooral de verfilming van het boek met Anne Hathaway en Meryl Streep sloeg in als een bom. De kleren, de bitchy baas, de romance, de ambitie, de baan: we wilden het allemaal. Nu is er – twaalf (!) jaar later – goed nieuws voor ons gevoel voor nostalgie: het langverwachte vervolg op The Devil Wears Prada is uit.

When life gives you lululemons

Voor het langverwachte vervolg gaat schrijfster Lauren Weisberger verder met één van – wat later bleek – de meest populaire personages: Emily Charlton. Zij was, samen met Andy, de persoonlijke assistente van Miranda Priestly en staat in het nieuwe boek inmiddels een paar treden hoger op de carrièreladder. Ze is nu een succesvol imagoconsulent voor belangrijke mensen.

Het boek speelt zich af in de buitenwijken van Greenwich, waar de gazons en de vrouwen perfect geknipt zijn. Maar laat één ding duidelijk zijn: Emily doet niet aan buitenwijken. Ze runt haar business in Hollywood en geeft alleen de echte sterren advies. Maar ook Emily wordt ingehaald door de jongere garde – ze snapt helemaal niets van social media – en daarom heeft ze onlangs een paar klanten verloren.

En voilà, daar doet zich een onmisbare kans zich voor. Supermodel Karolina Hartwell, vrouw van een senator, roept de hulp in van Emily nadat zij is betrapt op rijden onder invloed in Greenwich. Gaat het Emily lukken om zowel haar eigen naam als die van Karolina te redden?

Lululemons is overigens een verwijzing naar het yogamerk Lululemons, dat bekend staat om haar ultrastrakke, dure yogakleding. When life gives you lululemons is officieel de derde opvolger van het megasucces van The Devil Wears Prada. In 2012 verscheen al Revenge Wears Prada, maar dat boek werd nooit verfilmd.

Zo zie je maar weer: When life gives you lululemons bevat alle ingrediënten voor vermakelijk leesplezier. Wij verwachten dat deze wel verfilmd gaat worden. Wil je he boek hebben? Het boek is verkrijgbaar via bol.com.