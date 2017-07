Droombaan: Susan (26) is taxateur

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Als jongste RICS-taxateur van Nederland weet Susan (26) alles van de waarde van bedrijfsmatig vastgoed en beleggingspanden. Hoe werkt het, in de zakelijke vastgoedwereld?

Beroep: taxateur bij FRIS Real People

Status: werknemer met ondernemersambitie

Doel: ‘Live today, think about tomorrow’. Ik geniet van wat ik nu doe, maar intussen ben ik ook bezig met mijn toekomst

Trots op

“Dat ik mezelf de jongste RICS-taxateur kan noemen. Ik heb mijn master Real Estate gedaan aan de universiteit van Glasgow. Je zou het niet zeggen, maar als taxateur doe je ethisch verantwoord werk. Alles om vastgoedfraude tegen te gaan.”

Tip

“Doe wat je leuk vindt en blijf niet hangen in een baan waar je niet gelukkig van wordt. Het vorige bedrijf waar ik werkte, was ontzettend goed voor mijn cv, maar ik was er allesbehalve gelukkig doordat er heel andere types werkten dan ik. Uiteindelijk werd ik zelfs ziek door de stress en liep ik een aangezichtsverlamming op. Toen was de maat vol en zocht ik een andere baan. De beste stap ooit.”

No Go

“Denk niet dat je als taxateur alleen maar met cijfers bezig bent. Het is juist belangrijk dat je een vlotte babbel hebt en commercieel kunt denken.

Sleutel tot succes

“Een goede taxateur is dus niet alleen analytisch, maar ook commercieel sterk. Het is handig als je snel een connectie hebt met een klant. Het is een gunwereld.”

Struggles

“Het blijft lastig dat ik best vaak een opmerking krijg over het feit dat ik als jonge vrouw een kantoorpand kom taxeren. Ze verwachten een vent in pak en dan kom ik aan in mijn jurkje en hakken.”

Wijze les

“Blijf bij je standpunt. Ik krijg te maken met slimme mensen die het onderste uit de kan willen halen. Daar moet je tegen bestand zijn. Ik had eerst vaak de neiging om met de klant mee te gaan wat betreft het honorarium. Maar niemand kan beter inschatten dan ikzelf hoeveel uur ik nodig heb om mijn werk te doen.”

Meer lezen over de job van Susan? Check de rubriek ‘Droombaan’ in VIVA 30. De editie ligt van 29 juli t/m 1 augustus in de winkel of kan je hieronder online bestellen. Het artikel is ook te lezen op Blendle.