Victor D. Ponten: ‘Ik wil graag Engelstalige films gaan regisseren’

Regisseur Victor D. Ponten zit middenin de opnamen van de Nederlandse thriller Catacombe. De trailer is nu te zien en vanaf 13 september draait de film in de bioscoop.

Catacombe is je solodebuut als regisseur. Hoe kwam je op het idee voor het scenario?

‘Begin 2012 las ik een artikel over een heel getalenteerde voetballer die door persoonlijke omstandigheden zo in de problemen belandde dat hij aan matchfixing moest gaan doen en daardoor alles verloor. Zijn droom om profvoetballer te worden werd uiteindelijk dus zijn mentale ondergang. Dat vond ik een mooi dramatisch gegeven om mee aan de slag te gaan. Jermaine Slagter, de hoofdrolspeler in de film, is hieruit voortgekomen.’

Wat wil je dat er bij de kijker gebeurt bij het zien van de film?

‘Eigenlijk is het vooral een verhaal van een man die vecht tegen zijn trots en zijn ego. Jermaine is een soort klassieke antiheld die zichzelf verliest en moreel ten val komt. De bedoeling is dat je als kijker wordt meegezogen in zijn uitzichtloosheid en hem zo goed leert kennen dat je uiteindelijk ook begrip en zelfs bewondering voor hem kan opbrengen.’

De hoofdrol wordt vertolkt door de debuterende Willem de Bruin (bekend als rapper van The Opposites). Waarom viel de keuze op hem?

‘Al tijdens het schrijven had ik Willem in mijn hoofd als Jermaine. Hij heeft een soort duisterheid over zich en daarnaast had hij al een sportlichaam door kickboksen. Die combinatie was precies wat ik zocht voor de hoofdrol. Willem had nog nooit een grote filmrol gespeeld, dus hij heeft zich er erg in moeten verdiepen. Hij heeft een jaar lang voetbaltraining gehad en Monic Hendrickx (Penoza) ingeschakeld als acteercoach.’

Je maakte eerder samen met Jim Taihuttu de prijswinnende film Rabat. Verwacht je ook met deze film veel teweeg te brengen?

‘De release is twee keer zo groot als die van Rabat, dus het potentiële bereik is groter. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste; dat de film door zo veel mogelijk mensen wordt gezien. Met Catacombe wil ik niet zozeer bewustzijn creëren. Toch zit er absoluut relevantie in de film. Er vinden zorgwekkende ontwikkelingen plaats in de voetbalwereld. Het is bizar dat de pakkans op matchfixing heel klein is en dat er nauwelijks straffen op staan. Het is haast lucratiever om aan matchfixing te doen dan bijvoorbeeld risicovolle drugstransporten.’

Nog andere toekomstdromen?

‘Ik wil graag de stap maken naar Engelstalige films en ben alweer plannen aan het smeden voor nieuwe projecten. Mijn ambitie is om veel sneller een tweede film te maken. En uiteindelijk dus ook Engelstalige films met internationaal bereik.’

Dit interview komt uit VIVA 24. Deze editie ligt t/m 19 juni in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: Bob Bronshoff