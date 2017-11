Victoria Koblenko: ‘Ik dacht altijd al dat Heleen en ik zouden klikken, en zéker met een glaasje port’

Victoria Koblenko dacht altijd al dat ze goed zou klikken met Heleen van Royen, en niets bleek minder waar. De twee gingen samen naar Moskou en Porto voor het programma Celebrity City Trip, en vermaakten zich opperbest.

Wat is Celebrity City Trip precies?

Victoria: ‘In het programma nemen twee voor elkaar onbekende, maar voor heel Nederland bekende mensen, elkaar mee uit naar een stad die ze lief is.’

Je bent naar Moskou en Porto geweest. Hoe hebben jullie het gehad?

‘Waanzinnig! Ik wilde Heleen graag de diversiteit laten zien van een gigantische stad als Moskou. Ik ben dit jaar ruim vijf maanden op en neer gevlogen naar Moskou voor opnames van een lokale tv-serie en het was voor mij daarom makkelijk om haar juist deze stad te laten zien.’

Hoe lang zijn jullie weggeweest? Wat hebben jullie die dagen gedaan?

‘We zijn totaal vijf dagen weggeweest. We hebben veel gelopen, veel gegeten, veel gelachen en veel geïmproviseerd want: reizen is improviseren. In Moskou viel een belangrijk programmapunt uit en toen moesten we snel iets anders verzinnen. Het lijkt niets, maar als je met een hele cameraploeg bent kun je niet zomaar ergens terecht. Je moet tig vergunningen aanvragen en allerlei formaliteiten doorstaan voordat je ergens mag filmen. Onderweg naar Porto viel een hele dag uit door vertraging die van een uur steeds op liep naar zes uur.Toen zijn we maar Lissabon in gegaan. Heerlijk!’

Waarom wilde je Heleen graag meenemen naar Moskou?

‘Moskou lijkt zo ver weg, maar het is even ver vliegen als Porto. Het is, als je de taal niet spreekt, afstandelijk, maar er is zoveel te ontdekken; van spiritualiteit tot nachtclubs, ballet en heerlijk eten. Ik wilde de denkbeeldige afstand tussen Amsterdam en Moskou overbruggen.’

Waarom koos Heleen voor Porto? Hoe beviel het daar?

‘Heleen heeft natuurlijk lang in Portugal gewoond en voelt zich er lekker. Vergeleken met een kolossus als Moskou is Porto een vissersdorpje en daarom was het verschil ook zo lekker. We konden in Porto lekker bijkomen op de boot met een glaasje port. Ik heb pas na mijn dertigste leren drinken en port was een van de door mij begeerde lekkernijen, dus ik was heel gelukkig in Porto.’

Hoe was het om op pad te gaan met Heleen?

‘We hadden elkaar een aantal keer vluchtig gesproken op een rode loper, en ik heb altijd al het gevoel gehad dat we zouden klikken – daarom is het ook zo leuk om te kijken – en zéker met een glaasje port. Mijn intuïtie heeft me niet in de steek gelaten.’

Heb je tips voor een trip naar Moskou? Wat móét je daar sowieso doen/zien/eten?

‘Moskou is een stad waar je huiswerk voor moet doen, je moet vooraf weten waar je heen gaat. Hippe en goede tenten veranderen met het jaar dus zomaar slenteren en ergens naar binnen gaan zal geen uitmuntende indruk achterlaten. Ballet in het Bolshojtheater staat op nummer 1. Een rondje Rode Plein is toeristisch, maar je hebt pas echt het gevoel dat je in Moskou bent geweest als je daar over heen bent geweest. Slapen doe je in het Hyatt (met uitzicht op het Rode Plein en het Bolshoitheater) of een hippe Airbnb.’

De aflevering met Victoria en Heleen is dinsdag 21 november om 21.30 uur te zien bij RTL 5. Hieronder zie je een voorproefje van de aflevering.

Beeld RTL