VIDEO: Onderbroekenlol met vijf influencers

Deze week slaan VIVA en sloggi de handen ineen en geven influencers Lize Korpershoek, Diana Leeflang, Denise van der Kolk, Iris Zeilstra en Babette Gründer een interview in VIVA over goed in je vel zitten, dichtbij jezelf blijven en alle drukte even kunnen loslaten.

Dat het uiteindelijk aankomt op balans, dicht bij jezelf blijven en je niet zo druk maken hebben deze masters of social media inmiddels allemaal begrepen. Love yourself and the world will follow. Letterlijk. Wij nemen je mee backstage tijdens de fotoshoot – ín onderbroek.

De dagen dat je beha niet lekker zit en je onderbroek niet op z’n plaats blijft zitten zijn voorbij! In maart komt sloggi namelijk met een nieuwe lijn: ZERO Feel. Het innovatieve ondergoed uit deze lijn past zich aan je lichaam aan en voelt als een tweede huid. De collectie is de meest draagbare lijn die sloggi ooit gehad heeft en is speciaal ontworpen om de hele dag door te dragen.

Het interview met Lize, Denise, Diana, Iris en Babette lees je in VIVA 9. Deze editie ligt van 6 t/m 13 maart in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld Carin Verbruggen | Video Sanne Bakker