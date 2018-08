Viel het kamperen deze zomer tegen? Met deze bizar luxe camper kun je het nog een poging geven

Het einde van de zomer is hier, dus tijd om de balans op te maken. Ben jij gaan kamperen en was het een grote nachtmerrie? Dan allereerst: hulde voor het feit dat je het alsnog hebt geprobeerd (op Lowlands, aan de Franse kust of waar dan ook). Ten tweede: misschien is deze camper met twee verdiepingen en een dakterras dan meer iets voor jou?

Dat lees je goed: een camper met twéé verdiepingen en een dakterras. Plus nog veel meer. Want dit wonder op wielen beschikt ook over een luxe keuken, badkamer én apart toilet. Ook heb je 26m2 aan verplaatsbare ruimte. Je ziet, kamperen is er niets bij.

De extreem luxe Kaba Imperial Tower-camper is ontworpen ter ere van het 60-jarige bestaan van het camperbedrijf. Let wel: het gaat hier slechts om een showmodel, maar wegdromen mag altijd toch?

Kabe Imperial Tower 880 FK pic.twitter.com/47Nonm1gCq — Caravanning Life (@CaravanningLife) 18 augustus 2017

