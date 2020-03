Nederland massaal aan het videobellen: vier videobeldiensten vergeleken

Hoe overleg je met je collega’s als iedereen thuis zit te werken? Voor veel bedrijven is videobellen een optie. Toen het kabinet donderdag mensen opriep om zoveel mogelijk thuis te blijven, schoot de interesse in meerdere diensten omhoog. Welke videobeldienst past het best bij jouw situatie?

Op 13 maart, de dag waarop het kabinet mensen opriep om bij voorkeur thuis te werken, steeg de interesse voor de vier videobeldiensten naar het hoogtepunt, blijkt uit data van zoekmachine Google.

Met name de interesse in Skype (Microsoft) was hoog, gevolgd door Zoom van het gelijknamige Amerikaanse bedrijf. Andere diensten waarin de interesse op donderdag toenam waren Hangouts (Google) en FaceTime (Apple). NU.nl zette de verschillen tussen deze vier – gratis te gebruiken – platformen op een rijtje.

Skype

Skype staat al sinds jaar en dag synoniem voor bellen via internet. Letterlijk: het werkwoord skypen staat zelfs met deze omschrijving in de Van Dale en hoeft daarmee al lang niet meer te duiden op deze specifieke dienst.

Te gebruiken op Windows, macOS en op smartphones met Android en iOS

Aantal deelnemers: maximaal 50

Mogelijkheid om bestanden te delen, te chatten en het gesprek op te nemen

Gebruikers moeten de Skype-software op hun apparaat downloaden

Prijs: gratis voor Skype-gebruikers onderling

Zoom

Zoom was al geliefd onder zijn gebruikers maar het coronavirus heeft nog een extra slinger aan de populariteit gegeven, schrijft Protocol maandag in een profiel van het bedrijf. Waarom het bedrijf daarvoor al zo geliefd was? Dat weet Zoom eigenlijk niet zo goed. Desondanks zijn ook Nederlanders nieuwsgierig geworden, blijkt uit de data van Google Trends.

Voor- en nadelen:

Te gebruiken op Windows, macOS en op smartphones met Android en iOS

Aantal deelnemers: maximaal 100

Videobellen in groepen is beperkt tot 40 minuten

Geen Zoom-accounts nodig om bij een videogesprek aan te sluiten

Mogelijkheid om bestanden te delen, te chatten en het gesprek op te nemen

Prijs: gratis, maar abonnementen bieden meer opties en heffen beperkingen op

Hangouts

Google maakt het er met de verschillende producten die Hangouts heten niet gemakkelijk op. Omdat dit artikel gaat over gratis te gebruiken diensten, hebben we het hier over het product dat puur Hangouts heet. De zakelijke versie van deze app loopt op zijn eind, maar de gratis consumentenversie is op dit moment nog steeds te gebruiken.

Voor- en nadelen:

Te gebruiken op Windows, macOS en op smartphones met Android en iOS

Deelnemers: maximaal 10

Hoelang Hangouts nog blijft bestaan, is niet duidelijk Google roept zakelijke klanten op over te stappen op zijn nieuwe app: Hangouts Meet

Prijs: gratis, maar G Suite Business-gebruikers krijgen maximaal 25 deelnemers

Google roept zijn zakelijke gebruikers op om zo snel mogelijk over te stappen op Hangouts Meet: met deze versie van de app kunnen gebruikers met honderd deelnemers videobellen en onder meer gesprekken opnemen. Om daarmee een vergadering te maken, is wel een abonnement op Googles zakelijke platform G Suite vereist.

FaceTime

Van deze diensten is FaceTime van Apple het meest beperkt: gebruikers zonder Mac of iPhone kunnen namelijk niet aan de videogesprekken deelnemen. Ook Apple-gebruikers met verouderde software kunnen niet videobellen, maar kunnen mogelijk wel deelnemen door alleen van audio gebruik te maken.

Voor- en nadelen:

Alleen te gebruiken op macOS en iOS

Aantal deelnemers: maximaal 32

Groepsgesprek starten gaat op basis van contactenlijst bij Apple-account

Prijs: gratis

Andere diensten

Natuurlijk bieden ook andere diensten de mogelijkheid om te videobellen. Denk aan WhatsApp (maximaal vier deelnemers), Microsoft Teams (maximaal 50 deelnemers), Slack (maximaal 15 deelnemers) of andere software die je zelf al gebruikt of door jouw bedrijf wordt gebruikt.