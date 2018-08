Vierkant of rond: welke vorm heeft deze mok volgens jou?

Van #TheDress tot de ‘Yanny of Laurel’-discussie: eens in de zoveel tijd duikt erop het wereldwijde web een foto-, video- of audiofragment op dat binnen no time viral gaat. Waarom? Omdat er in de meeste gevallen twee kampen zijn: enerzijds een groep die het ene ziet of hoort, anderzijds een team dat precies het tegenovergestelde denkt te horen of zien.

Dit keer draait het allemaal om een gouden mok waarvan het internet in de ban is. Want welke vorm heeft het ding: rond of vierkant? In het filmpje is te zien hoe het ding voor een spiegelbeeld gehouden wordt en vervolgens van positie wordt veranderd. En hoe de mok wordt vastgehouden is niet het enige dat verandert; ook de vorm lijkt te veranderen.

Viral

Op Twitter gaan mensen van over de hele wereld los over het filmpje. Wat zie jij?

Round square😁 — Thabisa Magz (@TTmagz) 13 augustus 2018

Its pretty obviously square though — Brad (@Bradswag86) 13 augustus 2018

1st pic is square but the 3rd pic is round 🤔 I’m so confused 🙈 — Nicola Guerrine (@2muchbooty41) 14 augustus 2018

Beeld: still uit video

