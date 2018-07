5 tips om kinderen te entertainen tijdens een lange autorit

Vanaf dit weekend zijn alle kinderen in Nederland vrij van school, dus zullen er weer een hoop gezinnen op vakantie gaan. Reizen met de auto geeft vrijheid, maar kinderen raken snel verveeld als ze uren op de achterbank moeten zitten. Hoe voorkom je geklier?

1) Maak van je auto een creatieve thuisplek

Hoewel er heel wat uren in de auto wordt doorgebracht, voelt een auto vaak niet bepaald gezellig aan. Dit is eenvoudig op te lossen met een beetje creativiteit. Koop vrolijke raamstickers en stiften waarmee op ramen geschreven kan worden (let goed op dat je de juiste koopt!) en geef de kleintjes een vrijbrief om hun eigen raam om te toveren tot een kunstwerk.

2) Wissel jouw favo radiozender af met kidsradio

Wist je dat er speciale radiozenders zijn gericht op kinderen? Zo bestaat er bijvoorbeeld Efteling Kids Radio, het enige landelijke radiostation speciaal voor kinderen. Hier hoor je leuke hits voor kinderen, Efteling-muziek en sprookjes. Een gemakkelijke manier om in het buitenland naar Nederlandse radiostations te luisteren is JUKE, een platform met alle Nederlandse stations en speciale themastations. Heb je even genoeg van Hans en Grietje en de deuntjes van Carnaval Festival? Switch dan lekker naar je eigen favoriete radiostation.

3) Doe niet-digitale reisspelletjes

Nu jullie toch urenlang met elkaar in dezelfde ruimte zitten, kunnen jullie er net zo goed ‘family quality time’ van maken. Genoeg ouderwetse spelletjes die je aan de kinderen kan uitleggen, toch? Juist: spelletjes zonder tablet, telefoon of spelcomputer. Kennen je kinderen ‘raad de auto’ al, waarbij iedereen raadt welk automerk de eerstvolgende auto op de andere weghelft gaat zijn? Voor de iets jongere kinderen is ‘tel de auto’s die…’ een makkelijkere en leukere optie, waarbij ze het aantal auto’s tellen met een bepaalde kleur of een ander kenmerk.

4) Geef elk kind een vakantieboek

Het grote voordeel van vakantieboeken is dat je kinderen gefocust zijn op een onderwerp. Geef ze daarom een boek waarmee ze zich uren kunnen vermaken. Er zijn vakantieboeken over voetbal, wetenschap, Disney of over de natuur – natuurlijk met Freek Vonk. Misschien herinner jij de vakantieboeken van vroeger nog, zoals die van de Donald Duck en Tina. Deze vakantieboeken bestaan anno 2018 nog steeds.

5) Maak het zo slaapverwekkend mogelijk

We feel you: naast alle gezelligheid kan een moment van rust in de auto een hele verademing zijn. Hoewel sommige kinderen heerlijke slaapkoppen zijn, is het bij anderen een hels karwei om ze een dutje te laten doen. Wist je dat zowel bananen als amandelen een slaapverwekkend effect hebben? Het ideale tussendoortje om mee te nemen en aan de kids te geven. Ook een ‘Slaap kindje, slaap’-playlist kan helpen.