VIVA genomineerd voor de Jubileum Mercur! Stem jij op ons?

Op 14 decemer worden de jaarlijkse Mercurs weer uitgereikt: de Oscars onder de tijdschriften. Dit jaar vindt alweer de 20e editie plaats en daarom wordt eenmalig de Jubileum Mercur uitgereikt. VIVA maakt kans, maar daar hebben we wel stemmen voor nodig. Stem jij op ons?

Tijdschriften die de afgelopen negentien jaar Lancering of Magazine/Mediamerk van het Jaar zijn geworden maken kans op de prijs, en dus dingt VIVA mee. De vijf best scorende titels gaan door naar de finale en op de Mercurs-uitreiking in het DeLaMar Theater kan er door alle aanwezigen op de top 5 gestemd worden. De winnaar wordt daar vervolgens bekendgemaakt.

Stemmen op VIVA

Gun jij ons die Jubileum Mercur? Breng dan je stem op ons uit. Het werkt als volgt: als je met de cursor op onze cover staat, krijg je een scherm om een account aan te maken. Daarna kan je een keer op ons stemmen. Thanks a lot!

Beeld Shutterstock