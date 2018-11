Viva la VIVA400: dit was de top 5 per categorie

Gisterenavond was het zover: in een prachtig versierde Wintertuin van het Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky werden de VIVA400-awards uitgereikt. Zeven topvrouwen gingen met de welverdiende VIVA400-award naar huis. Maar wie dong nog meer mee in de verschillende categorieën? Wij presenteren jullie de top 5 in de categorieën Creatieven, Zakenwonders, Krachtpatsers, Tech Talent, Knappe Koppen, en Wereldverbeteraars.

VIVA400 is mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Renault.

Doa Shaikhani

Joann van den Herik

Nienke Plas

Nienke Thurlings

Elza Jo van Reenen

Charlotte Teunissen

Rianne van Boekel

Derya Demirtas

Daphne van de Bongardt

Judith van den Brule

Nina Hoff

Ineke Scheffers

Esther van Luit

Amal Whyte

Ellie Karssemakers

Stephanie Verhoef

Hinke van der Werf

Lidewij Welten

Laura Aarts

Els Visser

Michelle Wolters

Marit Brugman

Babette Rens

Milou van Ingen

Betty Buijtels en Marlies de Bats

Marloes Hoedeman

Elma Maaskant

Alette Bastiaansen

Annic ten Duis

Talitha Muusse

Wil jij alles lezen over de winnaressen per categorie, en de winnaressen van de Publieksprijs (Fara Bellinga) en Birgit van der Heide en Gabrielle Claushuis, de Visionista’s van 2018? Lees er hier alles over. Voor alle ins & outs over de top 5-kandidaten kun je onze VIVA400-pagina bezoeken.

#Ikbepaalzelf

VIVA400 is al 11 jaar hét platform voor ambitieuze en ondernemende jonge vrouwen. Vrouwen die inspireren door wie ze zijn en uitblinken in wat ze doen. Op 14 november riep VIVA alle VIVA400-genomineerden op om onder hashtag #Ikbepaalzelf hun verhaal te posten. Dit is massaal gedaan. Olcay Gulsen, Ruba Zai en Susan Krumins gingen de dames voor. #Ikbepaalzelf staat voor women empowerment. Krachtige vrouwen die niet bang zijn om eigen keuzes maken en het heft in eigen hand nemen. Of dat nou op de werkvloer, in de liefde, in je gezin, je seksleven, geloof of overtuiging is. VIVA zal met #Ikbepaalzelf ook in 2019 campagne blijven voeren.

Meer VIVA400? Volg onze Facebookpagina en de hashtag #VIVA400. VIVA400 is mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Renault.

Beeld: Helene Wiesenhaan