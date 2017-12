Sanne Wevers: ‘Ik besef nu pas hoe bijzonder het eigenlijk is dat ik die gouden medaille heb gewonnen’

We hebben wat te vieren, want VIVA400 bestaat tien jaar. In deze eregalerij kijken we hoe het gaat met de winnaars van de afgelopen jaren. Deze keer: Sanne Wevers.

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: pro shots

Sanne Wevers (26) stond als zesjarig meisje al dagelijks op de evenwichtsbalk. Het leverde haar in 2016 olympische goud op én een VIVA400-award in de categorie Krachtpatsers.

Hoe kijk je terug op ‘jouw’ Spelen?

‘Het grappige is dat ik nu pas goed besef hoe bijzonder het eigenlijk is dat ik die gouden medaille heb gewonnen. Helemaal nu ik weer gewoon dagelijks in de turnhal sta. Er is een lange route aan het olympische goud vooraf gegaan. Tijdens die Spelen werk je er zo naartoe dat je op een bepaald moment ook bijna verwacht dat het gaat gebeuren. Ik was er zó klaar voor. Na de winst beleefde ik alles in een soort roes. Eenmaal thuis begin je alweer aan een nieuw proces, het traject richting de Spelen in Tokio. Doordat ik er nu weer verder vanaf sta, zie ik ineens heel helder dat de kans dat dit nog eens gebeurt zo ontzettend klein is, maar ik ga er wel voor.’

Merk je dat de sportwereld jou anders ziet sinds het winnen van die gouden medaille?

‘Vooral in de turnwereld heb ik een andere status gekregen. Dat heeft z’n voor- en nadelen. Het is heel erg leuk om te merken dat ik voor veel jonge meisjes een inspiratie ben. In de turnhal in Heerenveen word ik vaak aangesproken of aangestaard door jonge turnsters. Erg schattig en aandoenlijk. Van andere sporters krijg ik ook veel waardering. Maar zo’n medaille schept ook heel hoge verwachtingen. Op momenten dat het dan niet zo goed gaat, zoals laatst tijdens het WK, is dat heel hard. Daar moet je als sporter mee om zien te gaan.’

Wat is jouw manier om daarmee te dealen?

‘Ik vermijd de kranten omdat ze nogal snel negatief zijn. Zilver winnen is ‘helaas geen goud’. Verder probeer ik vooral in de turnhal te staan omdat ik dat heel erg leuk vind. Ik weet nu beter dan ooit dat ik dit voor mezelf doe. Niet omdat ik ineens op een voetstuk sta, of iets heb waargemaakt. Daarnaast probeer ik natuurlijk zo veel mogelijk te genieten van alle aandacht door mijn olympische status.’

Hoe is het om met je tweelingzus dezelfde sport te beoefenen?

‘Lieke is mijn beste maatje, we steunen elkaar door dik en dun. Ook tijdens het afgelopen WK. Dan baalt Lieke net zo hard als ik, en andersom gebeurt dit ook. Gelukkig kunnen we die knop weer heel snel omzetten: oké het is gebeurd, we kunnen er niets meer aan veranderen. Hoe gaan we weer samen verder? Snel weer die focus op het volgende doel.’

Wat zijn je doelen voor de komende periode?

‘Allereerst de World Cup in Duitsland en daarna een wedstrijd in Japan. Ik kijk heel erg uit naar Japan, alleen al omdat ik er nog nooit ben geweest. Om me op beide voor te bereiden, ben ik elke dag in de turnhal te vinden. Ik train minstens dertig uur per week, turnen gecombineerd met krachttraining.’

Nog grote dromen voor de toekomst?

‘Mijn grootste doel is de Spelen in Tokio in 2020 te halen. Op die route liggen heel veel andere doelstellingen. Er komen in de tussentijd nog veel EK’s en WK’s voorbij, die allemaal heel belangrijk zijn om naar die Olympische Spelen te mogen.’

Dankzij je bijzondere prestatie won je ook de VIVA400-award voor beste sportvrouw. Welk VIVA400-moment zal je niet snel vergeten?

‘Als sporter ligt de focus altijd heel erg op jezelf. Bovendien leef ik echt in een sportwereld. De avond van de uitreiking was daardoor heel speciaal. Ik heb veel leuke vrouwen ontmoet die in een totaal andere tak succesvol zijn. Daardoor besef ik nu des te meer dat er ontzettend veel vrouwen zijn die ook op heel andere gebieden mooie dingen doen. Erg inspirerend!’

Welke gouden tip zou je andere sportieve talenten mee willen geven?

‘Maak van je droom een plan. Hoe breng je je droom terug naar een doelstelling? En hoe vertaal je dat weer naar een plan voor elke week? Wat moet ik vandaag in de training doen om uiteindelijk op die Spelen te kunnen staan? Op die manier denken werkt voor mij heel motiverend.’

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.