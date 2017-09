VIVA400-genomineerden bekendgemaakt: breng je stem uit!

Vandaag is het zover! De VIVA400-genomineerden zijn bekendgemaakt. In de lijst staan vierhonderd inspirerende, ambitieuze en ondernemende vrouwen. Zij maken kans op een van de vijf felbegeerde VIVA400-awards.

VIVA400 is hét platform voor en door ambitieuze en ondernemende jonge vrouwen. Vrouwen die inspireren door wie ze zijn en uitblinken met wat ze doen. Was het tien jaar geleden nog best lastig om zoveel succesvolle vrouwen op te sporen, nu worden vrouwen vaak door elkaar, in grote getale aangedragen voor de lijst. VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen en oud VIVA400-genomineerde Debby Gerritsen: ‘Tien jaar geleden, bij de start van VIVA400, was het gesprek over feminisme een hot topic, en dat is het vandaag nog steeds. Deze indrukwekkend lange lijst toont aan dat het in Nederland barst van ambitieuze, ondernemende en talentvolle vrouwen. Het is geweldig dat wij vanuit VIVA elk jaar zoveel vrouwen een podium kunnen bieden met VIVA400.’

Tien jaar VIVA400

Winnaars van de afgelopen tien jaar zijn onder andere Doutzen Kroes (2012), turnster Sanne Wevers (2016), Lenneke van Ingen (2016) van casting bureau A Million Faces en Mascha Feoktistova, oprichter van Beautygloss. ‘Ik werd vaak neergezet als dat schattige meisje dat met make-up speelde en daarover ‘stukjes’ schreef. Mijn werk werd totaal niet serieus genomen. De VIVA400-award winnen was een keerpunt. Mensen zagen me ineens als ondernemer. Dankzij de VIVA400 was eindelijk voor iedereen duidelijk dat ik een bedrijf run,’ aldus Mascha.

Feestelijke uitreiking

Tot en met 31 oktober kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op haar favoriet via VIVA400.nl. Op basis van de top vijf publieksuitslag kiest de deskundige all female jury per categorie – zakenwonders, wereldverbeteraars, krachtpatsers, creatieven en knappe koppen – een winnaar. Deze worden bekendgemaakt tijdens de feestelijke awarduitreiking op donderdag 23 november. Tijdens de feestelijke avond in Amsterdam worden ook de publieksprijs en de VIVA400 Visionista-award uitgereikt.

VIVA400 Visionista’s

Begin dit jaar introduceerde VIVA in samenwerking met hoofdsponsor Renault de VIVA400 Visionista’s voor aanstormende talenten. Dé springplank voor deze ambitieuze jonge vrouwen om hen verder te helpen in hun carrière. Na drie afvalrondes strijden nu nog drie finalisten voor de titel VIVA400 Visionista 2017. Klik hier om de finalisten te bekijken.

Stemmen op je favoriete VIVA400-vrouw? Klik hieronder: