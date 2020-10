Wie verdient volgens jou een VIVA400-award? Stem nu op jouw favoriet

Hij is er weer: de VIVA400! Dé lijst met 400 vrouwen die uitblinken in hun vakgebied. Welk toptalent verdient volgens jou absoluut een VIVA400-award? Ga naar VIVA400.nl en stem!

Alleen maar succesverhalen

In december gaat het gebeuren: dan reikt VIVA voor de dertiende keer de VIVA400-awards uit. VIVA400 is hét platform en netwerk van en voor ambitieuze en ondernemende vrouwen. Zij zijn een grote inspiratiebron voor anderen door wat ze doen, door successen die ze hebben behaald en door wat ze (nog meer) willen bereiken.

Zij maken het verschil

Zoals elk jaar zijn er weer 400 vrouwen genomineerd. Vrouwen die het afgelopen jaar in de schijnwerpers stonden doordat ze bijvoorbeeld een prijs wonnen, een uniek idee hadden, een geslaagde eigen business zijn gestart of een bijzondere prestatie hebben neergezet. Kortom: succesvolle vrouwen die het verschil maken. De VIVA400 is onderverdeeld in vier categorieën. Je kunt vanaf nu stemmen op jouw favoriet en een beroepsjury zal in december in elke categorie een VIVA400-award uitreiken:

Business & Creatie

Zorg & Onderwijs

Tech & Innovatie

Sport & Spirit

Wie verdient die award?

Op VIVA400.nl kun je tot en met 1 december stemmen op je favoriet. Doe dat vooral, want elke stem telt! Op basis van de publieksuitslag kiest de deskundige jury per categorie een winnaar. Degene die overall de meeste stemmen krijgt, wint de publieksprijs.

Ga naar VIVA400.nl en stem!