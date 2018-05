VIVA400 Visionista’s: deze 15 vrouwen zijn door naar de volgende ronde

Op dinsdag 15 mei vond voor het tweede jaar op rij het VIVA400 Visionista’s-event plaats, voor vijftig geselecteerde ambitieuze vrouwen. Zij volgden inspirerende masterclasses en hoopten met hun droom een plek in de volgende ronde in de wacht te slepen.

De dag begon met een open en eerlijk panelgesprek met VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen, Rianne Swierstra (oprichtster van het erotische label ‘RIANNE S’) en Eve Tomaszewski (editor en oprichtster van The Goaldiggers Club). Onder leiding van dagvoorzitter Sanny Verhoeven beantwoordden de succesvolle vrouwen allerlei leuke én leerzame vragen. Verder waren er masterclasses van personal branding specialist Chris Potter (bureau Beaufort), Nathalie Mangelaars (Pitch Queen), en van ondernemer en fitnessgoeroe Fajah Lourens.

En wat was het spannend…

De vijftig vrouwen moesten op deze dag ook hun ultieme idee pitchen voor de jury, waarna er uiteindelijk vijftien vrouwen werden geselecteerd. Zij mogen met ons mee naar het volgende VIVA400 Visionista’s-event (mét overnachting!) en na dit volgende evenement zullen we de ‘race’ verdergaan met drie finalisten die elk een personal coaching traject zullen volgen om zich klaar te maken voor de finale in november. Want dan zal, tijdens de VIVA400 awards, de VIVA400 Visionista 2018 worden uitgeroepen én het bijbehorende prijzenpakket van ruim € 10.000,- worden overhandigd.

Dit zijn de vijftien geselecteerde vrouwen:

Birgit van der Heide (24)

Birgit wil haar bedrijf ‘Babs Oppasservice’ naar een nieuw level tillen om dé landelijke oppasservice te worden die zich onderscheidt door persoonlijk te blijven. Isabelle Mulder (31)

Isabelle wordt het aller gelukkigst van kennis delen. Met ‘Prakjes’ wil zij naast laagdrempelige kennisoverdracht ook gezonde kant-en-klaarmaaltijden voor kinderen in diverse leeftijdscategorieën aanbieden. Anneke Meinema (29)

Anneke wil vrouwen de juiste ondersteuning bieden en voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Met haar idee voor Stijvol@Work wil ze vrouwen helpen middels workshops rondom de eerste indruk, waarbij styling en kleuradvies ook een rol spelen. Melissa Tolud (32)

Melissa wil met haar persoonlijke verhaal en unieke handgemaakte sieraden vrouwen helpen, inspireren en motiveren. Ze werkt hiervoor samen met huisvrouwen uit Indonesië. Tamara van der Pouw Kraan (26)

Met haar theemerk ‘The Personalitea’ wil Tamara dolgraag een sterk theelabel in de markt zetten en hiervoor meer bekendheid genereren. Ze kijkt hierbij naar de functies van bepaalde theebladeren, zo is er een Energy Tea en een Hangover Tea. Aylin Ak (30)

Aylin wil een platform in de markt zetten voor mensen die van zichzelf en de natuur houden en hiermee inspiratie opwekken voor een plantaardige lifestyle. Ulara Gumbs (26)

Met Blue Eleven Intimates streeft Ulara ernaar om jonge vrouwen een steuntje in de rug te geven om meer in zichzelf te geloven. Met dit lingeriemerk wil ze daarnaast vrouwen on- en offline inspireren en verbinden. Gabrielle Claushuis (23)

Gabrielle wil een app ontwikkelen (Mygappie) waarmee je binnen een handomdraai een vriendin aan de telefoon hebt om te laten weten waar je bent en wat er aan de hand is als je last hebt van straatintimidatie. Joëlle Baelde (21)

Joëlle heeft een idee voor een online schrijfatelier: een digitale plek waar jonge talenten hun verhalen kunnen delen en hun betrokkenheid bij de wereld kunnen tonen vanuit hun studentenkamer. Chareen Soekardjo (36)

Chareen wil zichzelf en haar coachingsbedrijf verder ontwikkelen om zowel persoonlijk als zakelijk te groeien en ambitieuze vrouwen te motiveren, te inspireren en te coachen om hun focus in het leven te (her)vinden. Vanilla Sala (29)

Vanilla wil alle ouders in Nederland bereiken om ze te helpen het onderwijs van hun kind(eren) beter te begrijpen. Op haar ‘Parentschool’ krijgen ouders de tools voor het begeleiden van hun kind met schoolzaken. Laura Melenhorst (23)

Laura wil een totaalpakket voor horecaondernemers ontwikkelen zodat zij zich volledig kunnen richten op de gast, terwijl zij voor de back-end zorgt. Denk daarbij aan allerlei soorten diensten: van boekhouding, tot marketing, tot mystery visits. Hajar Mokhtafa (26)

Hajar wil de volgende generatie klaarstomen voor de toekomst middels haar kennis van IT. Dit wil ze bereiken door haar enthousiasme en liefde voor het vak over te brengen op (o.a.) jonge meiden, zodat zij vroeg leren programmeren en dus al op jonge leeftijd kunnen excelleren in de IT-wereld. Saskia Klinkenberg (29)

Saskia wil een nieuwe deur openen naar het onderwijssysteem in Nederland door een lesboek te ontwikkelen met kindermeditatieverhalen. Dit zijn themaverhalen waar levenslessen in verwerkt zijn. Sophie Jurrjens (25)

Sophie erkent de ontwikkeling in de groei van stress, angst en burn-outs onder millennials. Met haar idee wil ze deze doelgroep helpen door geluidswandelingen te produceren. Een toegankelijk kunstproject dat niet alleen inspireert, maar ook inspeelt op een maatschappelijk probleem.

