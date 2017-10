VIVA400 Visionista’s: tips om je platform in de spotlights te zetten

Benieuwd hoe jij online van een zoeker een bezoeker maakt? Tijdens de personal coaching sessie met online marketing expert Martin van Kranenburg, legt hij dit uit aan VIVA400 Visionista finalist Dominique. Kijk mee en leer alles over hoe jij je platform in de spotlights zet.

Het is alweer tijd voor de finale van de VIVA400 Visionista’s. Dominique, Suzanne en Bente gaan binnenkort voor de allerlaatste keer hun plan presenteren aan de jury. Maar voordat het zover is krijgen ze eerst nog een personal coach toegewezen.

VIVA400 Visionista’s

VIVA400 lanceert dit jaar VIVA400 Visionista’s: de springplank voor aanstormend talent. Hiermee heeft de Lijst der Lijsten een gloednieuw zusje. VIVA400 Visionista’s is dé springplank waarmee je snel stappen kunt zetten in je carrière. Het ‘La route du succès’-programma is een inspirerende en avontuurlijke roadtrip waarin je jezelf beter leert kennen en je je droom concreet gaat maken.

Bekijk ook:

5 tips hoe je social media in kan zetten voor je bedrijf

5x tips om de strategie van je onderneming te bepalen

3x tips om je doelgroep nog beter te bereiken