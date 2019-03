VIVA’s Vijf: 5x helemaal klaar voor Pasen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5 leuke hebbedingetjes als je niet meer kan wachten tot het Pasen is.

1. Paasmuesli

Mymuesli brengt speciaal voor Pasen een limited editon paasproduct uit. Tussen je gewone muesli zitten nu ook chocoladepaashaasjes verstopt. Kies uit een van de drie heerlijke smaken; Superchoc Muesli, Berry Coconut Choc of de Aardbei Limoen Muesli. Alle drie zijn ze volledig veganistisch en lactosevrij én ze zien er nog leuk uit ook.

Bestel jouw paasmuesli via www.mymuesli.nl.

2. Paashaas bouwpakket

Ook IKEA is volledig klaar voor Pasen en combineert de heerlijke paaschocolade met hun eigen handelsmerk; dingen in elkaar zetten. Met dit paashaas-bouwpakket maak je je eigen chocoladepaashaas in no time. En na al dat puzzelen heb je die chocolade ook wel écht verdiend hoor….

Je vindt het bouwpakket in de gewone IKEA winkels of kunt hem bestellen via deze link.

3. Gin-tonic paasei

Wie zegt dat Pasen alleen voor kinderen is? Met deze gin-tonic paaseitjes staan ook volwassenen te trappelen tot het weer zover is. En op deze manier hoef je niet meer te kiezen tussen nog een toetje na het eten of toch liever een extra cocktail op vrijdagavond, zo heb je the best of both worlds.

De gin-tonic paaseitjes zijn verkrijgbaar bij HEMA of kan je hier online bestellen.

4. Konijnen aan het ontbijt

Geen ochtendpersoon? Met deze leuke spiegelei-mal in de vorm van een konijntje ben je dat in één klap wel. Het hoeft ook niet áltijd chocola te zijn, right? En hoewel hij speciaal gemaakt is om spiegeleieren mee te maken, kan je hem ook perfect gebruiken voor een bunny pancake. Een waar paas-ontbijt dus!

Klik hier om de schattige konijnenvorm bestellen.

5. Pasen aan je voeten

Kan je écht niet meer wachten en wil je het het liefst van de daken schreeuwen hoeveel je wel niet van Pasen houdt? Dan is deze Easter Giftbox van Happy Socks echt iets voor jou. Met de drie paar vrolijke paassokken laat je aan de wereld rondom je weten dat je er hélemaal klaar voor bent. Laat Pasen maar komen, jij bent er klaar voor.

Je eigen giftbox bestellen kan hier.

Bron: Persbericht | Beeld: Persbericht, Instagram