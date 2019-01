Dit vonden jullie de leukste artikelen van afgelopen week

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

‘Terwijl ik naar buiten keek, zag ik de regendruppels tegen het raam tikken. Bah, deze koude wintertijd is niets voor mij. Ik verlang naar de zomer, naar de hitte. Want hoe koud en grauw het buiten ook is, zoveel hitte voelde ik deze hele dag van binnen. Ik was opgewonden. Ik had zin. Maar ik ben vrijgezel. Dus helaas, seks behoort niet tot mijn wekelijkse (of dagelijkse) bezigheden. Gelukkig heb ik goede vriendinnen die mij voor mijn verjaardag hebben getrakteerd op een perfecte vibrator. Ik zeg je eerlijk, ik kon niet wachten om deze straks uit te proberen.’

Deelneemster Maroeska van Heel Holland Bakt ligt al sinds de eerste aflevering flink onder vuur. Ze zou te veel ervaring hebben, gezien haar cateringbedrijf en eerder uitgebrachte kookboek. De 60-jarige bakster werd door haar oneerlijke voorsprong iedere week bedolven onder de gemene tweets, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Het overijverige meisje van de klas

Het ding met Maroeska is dat ze gewoon héél erg fanatiek is. Niet alleen beschikt ze al over de nodige kennis en ervaring, ook doet ze keer op keer hard haar best om de beste te zijn. Moeten er zes spiegelbolgebakjes gemaakt worden? Dan maakt Maroeska er twaalf. Vraagt Vincent bij de technische opdracht om een tip? Dan haalt Maroeska haar schouders op (terwijl ze het antwoord dondersgoed weet). Dat doet je al snel terugdenken aan dat overijverige meisje in de brugklas, die zich altijd uitsloofde en vooraan ging zitten, maar tips delen ho maar. Nou goed, dat is Maroeska dus.

Als het nieuwe jaar begint, sta je vaak even stil bij wat je eet. Na al die oliebollen en champagne mag het vast iets gezonder. Maar waarmee kun je het beste beginnen in het nieuwe jaar? Is een dieet de oplossing?

VIVA samen met Voedingscentrum

Niet per se. Het Voedingscentrum introduceert daarom: . Dat zijn kleine aanpassingen binnen wat je nu al eet. In plaats van iets relatief ongezonds kies je iets gezonds, het liefste uit de Schijf van Vijf. Neem een keer hüttenkäse op je brood in plaats van 48+ kaas, bijvoorbeeld. Dan krijg je minder verzadigd vet binnen. Of neem een banaan ’s morgens in plaats van een plakje ontbijtkoek.

Als je net een potje stomende seks hebt gehad, ben je daarna vaak niet meer zo met je flamoes bezig. Misschien zak je weg in een eindeloze droom, of staat er nog van alles op de planning en ben je in je hoofd alweer bezig met geregel. Toch is het goed om nog even stil te staan bij de toestand van je vagina.

Want een robbertje tussen de lakens zorgt ervoor dat je vagina opzwelt en gevoeliger is voor bacteriën. Dit is goed in het achterhoofd te houden als je na het geseks onder de douche stapt. Gebruik alleen wat water om jezelf daar beneden schoon te maken, maar houd zeep (ook de speciaal daarvoor bestemde zeep) uit de buurt. Zeep kan namelijk de zuurgraad van je vagina veranderen, waardoor er schimmelinfecties kunnen ontstaan. Je vulva weet zich prima zelf te reinigen, dus je hebt alleen wat water nodig.

Iedereen heeft ze wel in de omgeving, of misschien doe of deed je het zelf wel: tegen beter weten terugkeren naar je destructieve ex. Omdat het nu écht anders is, omdat je voelt dat hij/zij is veranderd, omdat je zeker weet dat hij/zij nu wel naar zijn of haar hart gaat luisteren. Echt.

Voor de buitenwereld is het drama vaak goed aan te wijzen, maar als je in een desctructieve relatie zit, is het vaak niet zo zwart-wit. Een verhouding waarin je pijn gedaan wordt, waarin wordt aangetrokken en afgestoten, kan bijna net zo verslavend zijn als drugs. Mensen die zo’n verhouding hebben roepen vaak dat dit de mooiste relatie is die ze ooit hebben gehad, terwijl de buitenwereld zich nog een keer op het hoofd krabt. Want die zien een relatie waarin onzekerheid heerst en jij die keer op keer (een beetje) pijn gedaan wordt.