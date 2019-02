Dit vonden jullie de leukste artikelen van deze week (en ben je gelijk weer helemaal bij)

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Esther (34) verlangt al een tijdje naar een kind als ze de steenrijke Björn tegenkomt. Een relatie wil hij niet, maar toch wordt ze zwanger van hem. Opzettelijk.

Wat als je je als koppel opgeeft voor het nieuwe seizoen van Temptation Island maar je relatie al vóór de opnames op de klippen loopt? Nou, dan doe je toch gewoon mee als verleidster? Lekker puh.

Jekaterina (33) woont krap een maand met man en kind op het paradijselijke Sint Maarten als orkaan Irma op 6 september 2017 alles verwoest waar ze net van was gaan houden. ‘Het was de hel, echt de hel.’

Dat Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt een serieuze huwelijkscrisis doormaken, blijkt wel uit het feit dat de RTL-presentatrice sinds kort gescheiden van haar echtgenoot leeft. In Story reageert Nicolette op haar huwelijkscrisis en de hardnekkige overspelgeruchten.

Was het deze week 1 april? Nee, we hebben de agenda dubbel gecheckt en het was toch echt 31 januari. Toch heeft zangeres en presentatrice Ryanne van Dorst (34) gisteren iedereen in het ootje genomen. Zij deelde een foto van zichzelf in het ziekenhuis, waarbij ze ‘eindelijk een echte vent!’ schreef. Iedereen ging meteen uit van een geslachtsverandering, maar niets bleek minder waar…

