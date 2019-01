Dit vonden jullie de leukste artikelen van deze week (week 4 alweer…)

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Het is de vraag waarover we eigenlijk nooit uitgepraat raken: does size matter? Voor Fenna (27) is het antwoord duidelijk. De enorme penis van haar vriend trekt een flinke wissel op hun seksleven. En hun relatie.

Tekst: Vivienne Groenewoud

‘Toen ik nog studeerde en volop aan het scharrelen was, gingen de gesprekken met mijn vriendinnen vaak over het formaat dat ons snoepje van de dag – of week – in zijn broek verborg. Hoe groter, hoe beter was zo ongeveer het geldende motto. Als ik nu terugdenk aan die gesprekken, lach ik vaak wat schamper in mezelf. Be careful what you wish for. Zo zeggen ze dat toch? Het is bijna komisch als ik denk hoe volgens de algemene opinie een grote piemel gelijkstaat aan goede seks. Want dat dat niet per se zo is, daar ben ik wel achter. De gesprekken met mijn vriendinnen zijn inmiddels ook veranderd. In plaats van opscheppen over het formaat van ‘kleine Sjors’ – die dus helemaal niet zo klein is – ben ik meer aan het klagen over hoe moeilijk het is om de zin in seks vast te houden, zelfs al ben ik smoorverliefd en zijn we pas een klein jaar samen. Normaal doe je het dan nog als konijnen, maar in ons geval zijn dat konijnen in een winterslaap.’

Jarenlang deed ze van alles en van alles te veel. Afgelopen jaar gooide Miss Montreal Sanne Hans (34) haar leven over een andere boeg. ‘Ik was altijd druk, kon nooit weg. Nu trek ik vaker de deur achter me dicht om leuke dingen te doen.’

Sniffend en snotterend komt Sanne Hans aan. Bleek bekkie met een rode neus, grote sjaal om haar nek, warme jas strak om de schouders getrokken. Ze is niet lekker, helemaal niet eigenlijk. “De erfenis van een verjaardagsfeest buiten in de kou,” zegt ze schouderophalend. Gelukkig vertrekt ze vlak na het interview lekker lang naar Bonaire, waar ze een huis heeft.

Puistenkoningin Sandra Lee, aka Dr. Pimple Popper, is dankzij TLC teruggekeerd op je beeldscherm. Elke donderdag knijpt ze weer een verse, vunzige lading puisten, abcessen en pusbulten uit. Reden genoeg om een paar intens smerige filmpjes erbij te pakken.

Wees gewaarschuwd voordat je gaat kijken; de queen of cysts popt puisten als een bazin en is absoluut niet vies van een beetje pus.

Wil je absoluut nog niet weten wie de winnaar van Heel Holland bakt 2019 wordt? Stop dan hier met lezen.

Het huidige seizoen van Heel Holland bakt is nog volop aan de gang, maar de winnaar van deze reeks is al bekend. Althans, als we Wikipedia mogen geloven. Op de website zou per ongeluk gelekt zijn wie er met de winst huiswaarts keert.

De Wikipedia-pagina waarom het gaat, is die van Maroeska Metz. Jawel, de veelbesproken kandidate van het zesde seizoen van Heel Holland bakt. ‘De ophef bleef bestaan tijdens de uitzendingen, aangezien Metz aflevering na aflevering werd bekroond tot Meesterbakker en uiteindelijk het seizoen winnend afsloot’, zo zou maandag 7 januari op de pagina hebben gestaan. Slechts een paar uur, want al gauw werden de onthullende woorden verwijderd.

Hieperdepiep… hoera! Phyllon, de zoon van Doutzen Kroes en Sunnery James, mag vandaag alweer acht kaarsjes uitblazen. Ter ere van zijn verjaardag heeft zijn vader een kiekje van hem gedeeld, en het moge duidelijk zijn dat hij geen klein jochie meer is.

‘Gefeliciteerd, jongen’, schrijft de dj bij de foto. ‘Ik hou zo veel van je en ben zo trots op je. Acht jaar alweer.’