Dit zijn de voordelen van een driedaags weekend

Damn, wat vliegt het weekend toch altijd snel voorbij. Een extra dagje vrij zouden we dan ook zeker niet afslaan. Los van het feit dat zo’n driedaags weekend fijn voor onszelf is (hallo, extra nachtrust!), zijn er nog maatschappelijke argumenten voor ook.

Elke week een extra dagje vrij: het klinkt ons muziek als de oren. Alex Williams, lector aan de City University in Londen, pleit ervoor. Een driedaags weekend brengt volgens hem veel voordelen met zich mee. Meer tijd doorbrengen buiten de werkmuren zorgt er bijvoorbeeld voor dat je relaxter aan je werkweek begint. Ook zou de balans tussen werk en privé bevorderen en komt het ten goede aan onze psychische gezondheid. Experimenten in Zweden in 2015 wezen bovendien uit dat minder uur werken leidt tot een afname van zieke werknemers en een verbeterde productiviteit.

Lekker groen

Maar niet alleen wij en onze werkgever hebben baat bij een extra dag weekend. Ook de economie en het milieu profiteren ervan. Zo blijkt uit onderzoek dat er een verband is tussen minder werkuren en een lagere energieconsumptie. Wat dacht je van alle energie die bespaard wordt als de computers, airco en lichten een extra dagje uit staan? Daarnaast worden ook de wegen minder belast.

Harde bewijzen

In 2007 werd in de Amerikaanse staat Utah geëxperimenteerd met een vierdaagse werkweek. Het resultaat: 1,8 miljoen dollar minder energiekosten na de eerste tien maanden. Bovendien leverde het 12.000 ton CO2-besparing op per jaar.

Wij zijn om. Nu de baas nog zien te overtuigen.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Quartz | Beeld iStock