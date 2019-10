Voormalige assistent van Harvey Weinstein publiceert schokkende details

Rowena Chiu, een voormalig assistent van Harvey Weinstein, doet in een opiniestuk in de New York Times nieuwe details over Weinstein’s seksueel misbruik uit de doeken. Ook beschrijft ze hoe ze werd gedwongen tot het tekenen van een geheimhoudingsverklaring.

Nadat Chiu in 1998 afstudeerde van de universiteit van Oxford, ging ze aan de slag als assistente van Harvey Weinstein. Vanwege haar etnische achtergrond – Chiu is Chinese, hoefde Chiu zich in eerste instantie geen zorgen te maken. Want: Weinstein liet al snel weten aan Chiu’s directe collega Zelda Perkins dat Chinezen ‘anders en inferieur’ zijn. Bovendien doet Weinstein geen ‘Joodse en Chinese meisjes,’ aldus verklaart door Perkins.

Poging tot verkrachting

Maar Chiu beschrijft ook hoe Weinstein van gedachten veranderde en haar definieerde in termen van seksueel exotisme. ‘Vlak voordat hij me probeerde te verkrachten, zei hij dat hij nog nooit een Chinees meisje had gehad.’

In haar stuk beschrijft Chiu ook hoe ze zichzelf op de avond van de poging tot verkrachting probeerde te beschermen tegen Weinstein door twee panty’s over elkaar heen te dragen. Die avond vond plaats tijdens het filmfestival in Venetië. Ze schrijft:

‘Ik had verwacht dat we potentiële filmproducties en scripts zouden bespreken, en dat deden we. Maar na uren van het afweren van zijn gekakel, vleierij, verzoeken om massages en een bad, werd ik uiteindelijk toch tegen het bed gedrukt. Ik droeg twee paar panty’s ter bescherming en probeerde hem te sussen door er een uit te trekken en hem me te laten masseren, maar dat werkte niet. Hij trok ook de andere panty uit en ik was doodsbang dat mijn ondergoed zou volgen. Harvey zei: ‘alsjeblieft, slechts één duw, en het zal allemaal voorbij zijn.’

Geheimhoudingsplicht

Wonder boven wondeer lukte het Chiu om de situatie te ontvluchten. De volgende dag vertelde ze haar collega Perkins wat er was gebeurd en samen besloten de twee collega’s het voorval te melden bij mensen in hogere posities binnen het bedrijf. Zonder succes: de twee vrouwen werden overal tegengewerkt en uitgelachen. ‘De boodschap kwam steeds op hetzelfde neer: wie gelooft jullie tegenover de machtigste man van Hollywood?’

Toen Chiu en Perkins eindelijk juridische vertegenwoordiging kregen, werden ze door verschillende juristen van Weinstein’s bedrijf wekenlang onder druk gezet om een geheimhoudingsplicht te delen:

‘De onderhandelingen werden gevoerd onder extreme omstandigheden: een keer werden we een hele nacht op kantoor gehouden, van 17:00 uur tot 5:00 uur ’s ochtends. Begeleid naar de badkamer, voorzien van het minste minimum aan eten en drinken en pen en papier om aantekeningen te maken waren niet toegestaan. We mochten zelfs geen kopie van deze meest ernstige afspraken bewaren: we hadden voor ons leven getekend in een ingewikkeld document van 30 pagina’s waar we niet naar konden verwijzen.’

Schikking

Uiteindelijk trof Chiu een schikking van $ 213.000 en hield ze door de geheimhoudingsplicht jarenlang haar mond.

Ze ging weg bij Miramax, kon geen andere baan vinden en keerde uiteindelijk terug naar Miramax, ditmaal in Hongkong in de hoop dat ze Weinstein’s macht daar niet zou voelen. Door Weinstein’s machtsmisbruik deed Chiu tot twee keer toe een zelfmoordpoging.

‘Ik leefde in een continue angst voor Harvey’s misbruik, controle en macht: dat dit verhaal me zou blijven achtervolgen en dat ik uiteindelijk per ongeluk mijn mond voorbij zou praten.’

#MeToo

Zelfs toen twee jaar geleden Weinstein ontmaskerd werd en #MeToo uitgroeide tot een wereldwijd publiekelijk schandaal, hield ze haar mond.

‘Ik was zo volledig tot zwijgen gebracht dat, hoewel ik centraal stond in een verhaal dat een wereldwijde beweging had aangewakkerd, ik niet meedeed. Zwijgen was een integraal onderdeel geworden van mijn identiteit, zowel als een vrouw als een persoon van kleur.’

Keerpunt

Het keerpunt kwam toen Christine Blasey Ford haar beschuldigingen tegen opperrechter Brett Kavanaugh naar voren bracht. Chiu raakte geïnspireerd om haar verhaal te delen en ontmoette Ford en andere slachtoffers van seksueel misbruik tijdens een meeting die werd georganiseerd door Jodi Kantor en Megan Twohey, twee verslaggevers van New York Times.

‘Het ontmoeten van anderen die soortgelijke ervaringen hadden gehad, creëerde een enorme verandering in mij.’ Ze besloot mee te werken aan het boek van Kantor en Twohey, She Said, waarin Weinstein’s jarenlange werkwijze en de onthulling daarvan worden gereconstrueerd. Ook verscheen Chiu in de Today-show om te praten over het misbruik. Weinstein ontkent de beschuldigingen en beweert dat hij en Chiu een consensuele ‘fysieke relatie van zes maanden’ hebben gehad.

In haar stuk wijst Chiu erop hoe – terwijl veel vrouwen naar voren zijn gestapt met beschuldigingen – de verhalen van vrouwen en assistenten van kleur ‘relatief weinig aandacht’ hebben gekregen. ‘Het is belangrijk voor mij dat ik nu mijn stem, een Aziatische stem, de stem van een assistent, laat horen.’

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: New York Times | Beeld: Getty Images