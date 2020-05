Mijn mannelijke collega krijgt meer betaald dan ik voor hetzelfde werk. Mag dit? Mijn werkgever zei wat over mijn korte rokje. Mag dat? Volgens mijn baas had ik maar niet zwanger moeten worden als ik die promotie had gewild. Mag dit? Deze vragen kun je nu stellen op VraagClara.nl, een platform voor een betere juridische én maatschappelijke positie van vrouwen.

VraagClara.nl

Clara is namelijk een online rechtswinkel voor vrouwen. Want, zo is de overtuiging van de bedenkers van het platform, kennis geeft kracht. Om die reden kunnen vrouwen vanaf nu met allerhande vragen terecht bij Clara. Dat kunnen werkgerelateerde vragen zijn over zwangerschap, discriminatie of bijvoorbeeld flexcontracten. Maar ook voor antwoorden op vragen over studeren en ouderschap kun je bij Clara terecht.

Het doel van Clara is het toegankelijk maken van wet en regelgeving. Om die reden is het platform zo laagdrempelig mogelijk ingericht. Aan de hand van duidelijke vragen worden bezoekers op een vriendelijke manier bij de hand genomen. Zo doorloop je eenvoudig een door jouw gekozen vragenlijst waardoor je je probleem in kaart kan brengen. Vervolgens krijgt je een gratis, persoonlijk en professioneel advies op maat.

En hulp is er altijd: kan Clara niet voldoende voor de gebruiker betekenen, dan staat initiatiefnemer Bureau Clara Wichmann klaar om mee te denken over eventuele vervolgstappen of adviezen.

Bureau Clara Wichmann

VraagClara.ml is een initiatief van Bureau Clara Wichmann. Dit bureau zet zich al meer dan dertig jaar in voor een betere maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen in Nederland. Bureau Clara Wichmann is vernoemd naar Clara Wichmann (1885-1922), één van de eerste vrouwelijke juristen van Nederland. Wichmann zette zich in voor de gelijke rechtspositie van vrouwen.

Hete platform is onderdeel van de Alliantie Samen werkt het! Deze alliantie bestaat uit WOMEN Inc., WO=MEN, Movisie en de Nederlandse Vrouwen Raad.